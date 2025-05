Po novi zmagi Minnesote konec sezone za ekipo Los Angeles Lakers in Luko Dončića

Piše: STA

Košarkarji Minnesote Timberwolves so včeraj na peti tekmi uvodnega kroga končnice severnoameriške lige NBA s 103:96 v gosteh premagali Los Angeles Lakers in s 4:1 dobili serijo. Sezone za ekipo iz mesta angelov in njene letošnje pridobitve Luko Dončića je tako konec.

Po dobljeni drugi tekmi so jezerniki nanizali tri zaporedne poraze s šesto ekipo zahodne konference v rednem delu. Na peti tekmi so zaostajali večji del in v zaključku nikoli niso resno ogrozili gostov v losangeleški dvorani Crypto.com.

Dončić je bil prvi strelec tekme z 28 točkami, dodal je še devet asistenc in sedem skokov. Bil je eden od treh jezernikov z več kot 20 točkami (Rui Hachimura 23, LeBron James 22), kljub temu pa domačini niso našli pravega recepta za fizično igro Minnesoto.

“Boli, zelo boli. Ostal bo občutek, da nismo storili vsega. Na drugi strani je bila Minnesota odlična skozi celotno serijo. Lahko jim čestitamo, mi pa lahko le objokujemo izgubljeno priložnost,” je dejal Dončić na novinarski konferenci po tekmi.

“Zaradi pomembnosti tekme ni imel nihče pravice za odsotnost. Tudi sam nisem razmišljal o tem, da ne bi igral po poškodbe hrbta zaradi padca v zaključku prvega polčasa. Želel sem pomagati ekipi, a mi to ni uspelo. Začel bom pri sebi, saj nisem odigral dobre serije. Razočaran in jezen sem hkrati, ker nisem bil na pričakovani ravni. Vrnil se bom močnejši. A tole je bil eden od najbolj groznih košarkarskih večerov. Zagotovo bom naslednjo sezono boljši,” je dodal razočarani Ljubljančan.

Ob sicer slabšem metu je goste nosil center Rudy Gobert, ki je večji del 27 točk dosegel iz skokov v napadu in še nekaterih drugih priložnosti. Skokov v napadu je imel devet, skupaj pa je pobral kar 24 odbitih žog. Šlo je za osebna rekorda v točkah in skokih v končnici za Francoza.

Visokorasli košarkar je s tem razkril vse slabosti igre Los Angelesa, ki je zaradi pomanjkanja dominantnega centra večino časa slonela na igri z manjšo ekipo, z Jamesom in Hachimuro na visokih položajih.

Minnesota je na tekmi prišla do 18 skokov v napadu, skupaj je dobila 54 odbitih žog, 17 več kot njihovi tekmeci. Tudi zato si je lahko privoščila zgolj 40-odstotni met iz igre ter 14,9-odstotni met za tri točke. Zadela je zgolj sedem metov za tri točke iz 47 poskusov.

Na razliko v številu priložnostih v napadu je opozoril tudi trener Lakers JJ Reddick: “V Minnesoti smo izgubili dve tekmi, na katerih smo tekmecem dovolili 12 in 13 več priložnosti v napadu. Danes je bila ta razlika 20. Enostavno smo jim dovolili preveč skokov v napadu, obenem smo sami izgubili preveč žog.”

Gostje so sicer hitro povedli, proti koncu prve četrtine so vodili že za 14 točk, ob polčasu za 10. Jezerniki so se prebudili v tretji četrtini, v tej je Dončić dosegel 13 točk, in celo prišli v vodstvo, a zgolj za kratek čas. V zadnji so namreč dosegli le 16 točk, ob tem pa Minnesoti v napadih ponujali številne dvojne ali celo trojne priložnosti.

Julius Randle je prispeval 23 točk za goste, prvi zvezdnik ekipe Anthony Edwards pa ob 26-odstotnem metu 15 točk. Zgrešil je vseh 11 poskusov za tri točke, a prispeval 11 skokov.

“Za nas je občutek še toliko boljši, ker je pred serijo veliko ljudi napovedovalo, da bodo jezerniki zmagali po petih tekmah. Zdaj je ravno obratno, zato je občutek še toliko boljši”, je dejal Edwards. Ta je bil poln pohval na račun Goberta: “Danes je igral kot zmaj. Bil je fantastičen.”

Minnesota se bo v drugem krogu končnice pomerila z boljšim iz serije med Houstonom in Golden State Warriors. Po zmagi Houstona na peti tekmi s 131:116 trenutno vodijo košarkarji iz San Francisca s 3:2 v zmagah.

Pri Houstonu, drugi ekipi rednega dela na zahodu, so se odločno odzvali na prvo zaključno žogico tekmecev. Z odlično predstavo v napadu so hitro prišli do večjega vodstva, Golden Statu pa niso dovolili najti pravega odgovora. Prednost v drugi četrtini je bila 30 točk, že v tretji četrtini je trener Golden Stata Steve Kerr na klop posadil začetno postavo.

“Nihče izmed nas ni želel iti domov,” je razmišljanje v ekipi Houstona povzel center Alperen Sengun, ki je tako kot vsi iz začetne postave dosegel dvomestno število točk. Prvi strelec je bil sicer Fred VanVleet s 26 točkami.

Pri gostih je bil najučinkovitejši v napadu Moses Moody s 25 točkami. “Ne moremo priti na peto tekmo s takšnim pomanjkanjem osredotočenosti v obrambi in s tako malo energije ter nato pričakovati, da bomo lahko zmagali,” je dogajanje na tekmi povzel Kerr.