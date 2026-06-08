Iniciator razvpite peticije “Kluba 571” z žaljivim zapisom nad poslanko

Piše: Nova24tv.si

Na družabnem omrežju Facebook se je pojavil žaljiv in primitiven zapis zoper vodjo poslanske skupine Resni.ca Katjo Kokot. Slednji še posebej bode v oči, ker ga ni spisal neki anonimnež, kot je to mnogokrat v navadi, ampak kar nekdanji novinar javne RTV Slovenija, ki so mu po upokojitvi očitno povsem popustile kakršnekoli zavore.

Matej Šurc, novinar Radia Slovenija, ki se je pred kratkim upokojil, je spisal naslednje: “Katja Kokot s primitivnimi izpadi kaže, da je politični iztrebek, ki se je povzpel na pručko, zdaj pa ne ve, kako bi smrdel.”

Ker je že iz zraka jasno, da ne gre za kritiko, ampak za čisto žalitev, ne čudi, da je zapis požel toliko kritičnih komentarjev v smislu: “Nekaterim se je v njihovi zlobi in primitivizmu že povsem odpeljalo. Dno”; “Sramota od objave in to je bil kao novinar tovariš Šurc. O njem vemo marsikaj, ampak osebne zadeve ne sodijo na družabna omrežja!!”. Seveda ima v demokratični državi vsak posameznik pravico do lastnega mnenja in ne moremo tudi pričakovati, da bo vsakomur vsakdo všeč, a vendarle obstaja neka meja okusa, ki se je ne bi smelo prestopiti. Nasprotovanje se namreč da vedno izraziti na kultiviran in argumentiran način, ne pa na primitiven, kot si je to dovolil Šurc.

Ko nekdanji dolgoletni novinar javne televizije javno uporabi primitiven besednjak proti političarki, ki mu ni povšeči, se marsikomu upravičeno porodi vprašanje, koliko te ideološke pristranskosti je bilo prisotne tudi v času njegovega delovanja na javni RTVS? Na javni RTVS sicer vseskozi vztrajajo pri tem, da delujejo strokovno in nepristransko, a neuravnoteženo poročanje ob marsikateri priložnosti, seveda v prid levemu političnemu polu, te navedbe seveda postavlja na glavo.

V luči številnih kritik, ki se pojavljajo tekom zadnjih let, zlasti potem, ko je bil medij “depolitiziran” s strani prejšnje Golobove vlade, ne čudi, da je vse več pozivov, da naj se ukine plačevanje obveznega RTV prispevka. Da bi ga bilo potrebno ukiniti, meni tudi nekdanji gospodarski minister dr. Matej Lahovnik, ki se je na omrežju X odzval na Šurcev izpad. Zapisal je: “Noro, plačujemo obvezni RTV prispevek, da primitivni “novinar” zmerja poslanko, ki ne dela po navodilu globoke države, ampak ker poslanka ni iz Svobode je to za medije povsem dopustno. Ukinit obvezni RTV prispevek in naj ga plačujejo tisti, ki jim je to všeč.” Pred in pa po volitvah so tudi nekateri politiki izrazili nestrinjanje s plačevanjem obveznega RTV prispevka. Iz koalicijske pogodbe četrte Janševe vlade sicer izhaja, da se obeta noveliranje zakona o RTV in prenova zakona o medijih.

Kokotova vse pogosteje tarča nestrpnežev

Nivo javne razprave pa sicer največ pove o avtorju le-te, in v tem konkretnem primeru seveda ni nič drugače. Poslanka Katja Kokot je, odkar je postalo jasno, da stranka Resni.ca ne bo pripomogla k formiranju vnovične Golobove vlade, postala tarča najrazličnejših žaljivih napadov. Na začetku maja je denimo prejela pismo neznanca, ki jo je žalil in ji sporočil, da jo bodo nadzorovali, ne da bi pojasnil, na kakšen način. Kokotova napade razgalja, da se javnost lahko seznani s kulturnim nivojem leve politične opcije. “Če nisi tiho, ti grozijo. Če nisi tiho, te diskreditirajo,” je tedaj ob javni objavi pisma na družbenih omrežjih kritično zapisala Kokotova in dodala, da so ji celo na dom poslali “čudaka z izbuljenimi očmi, kolesarsko majico in čudnim naglasom”. Ob tem pa se je vprašala v kakšni državi živimo.