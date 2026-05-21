(VABILO) Zborovanje za »Normalno evropsko mesto Velenje«

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Obveščamo vas, da se bomo dne 23. 5. 2026 ob 11. uri zbrali pred občino Velenje na »Mestnem trgu« ter javno izrazili mnenje, da si mesto Velenje zasluži, da čim prej postane normalno evropsko mesto brez imen ulic in spomenikov, posvečeno zločinskim osebam.

Po krajšem govoru o tem, da Velenje postane normalno mesto, se bo nato v skupini peš sprehodili po ulicah mesta mimo spornih spomenikov ter na miroljuben način izrazili, da si rudarsko mesto, ki je nastalo s pomočjo pridnih rok te doline, zasluži postati normalno mesto za vse, ki tu živimo.

Prišel je tudi čas, da to mesto postane lepo in urbanistično urejeno, z dovolj prostora s parkirišči v okolici stanovanj ter da bo zdravo slovensko mesto za vse, ki smo tu doma. Na koncu bomo pogled usmerili še h kipu zločinca Tita, katerega se mora odstraniti iz tega mesta, da bo Velenje lahko postalo normalno evropsko mesto. Tu se bo sklenilo to miroljubno zborovanje, kjer se bomo razšli vsi, ki dobro v srcu mislimo za mesto Velenje.

Pozdravljeni vsi in »Srečno« v soboto pred občino Velenje!