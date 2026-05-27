Blaženi Alojzij Grozde, mučenec in pričevalec za Kristusa tudi za naš čas

Piše: Blagovest.si

Bil je mlad pesnik, velik častilec evharistije, a zaznamovan s stigmo nezakonskega otroka, kar pred stoletjem ni bilo enostavno. A vendar je dosegel svetništvo že v mladih letih. Lojze Grozde bi, če bi danes živel, praznoval 98. rojstni dan prav na današnji dan. Zaradi svojega prepričanja pa je še kot 19-leten padel v roke partizanom. Na praznik Božje Matere Marije 1. januarja 1943 je njegovo zemeljsko življenje po hudem mučenju ugasnilo, čeprav nikoli ni bil povezan s protirevolucionarnimi vojaškimi enotami, ki so se spopadale s komunističnimi partizani v času okupacije, revolucije in državljanske vojne.

Lojze Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah v župniji Tržišče pri Mokronogu na Dolenjskem, kjer je bil tudi krščen. Bil je nezakonski otrok. Ko je bil star štiri leta, se je mati poročila, sam pa je ostal v domači hiši in je zanj skrbela teta. Poskrbela je, da je šel po ljudski šoli študirat v Ljubljano, kamor je odšla služit. Dobrotniki so ji pomagali, da je Lojze lahko študiral. Stanoval je v dijaškem zavodu Marijanišče in obiskoval klasično gimnazijo, kjer je bil odličen dijak. Med sošolci se je uveljavljal tudi kot literarni ustvarjalec. Postal je član dijaške Katoliške akcije in je sodeloval v zavodski skupini Marijine kongregacije. Njegovo duhovno oblikovanje so močno zaznamovali poglobljena molitev, življenje iz evharistije in globoka pobožnost do božje Matere Marije. Dejavno in z velikim veseljem se je udeleževal različnih oblik laiškega apostolata. Med sošolci je slovel kot vzoren dijak, vedno pripravljen pomagati. Odlikoval se je po svoji ljubezni do Cerkve in domovine. Zadnja leta gimnazijskega študija so bila leta bližajoče se svetovne vojne. Razmere so se vedno bolj zaostrovale. Za Lojzeta je nastopil čas osebne poklicne odločitve. Svojo pot je iskal v poglobljeni molitvi, ki jo je združeval z delom za druge.

