(PREJELI SMO) Pozdrav udeležencem shoda v Velenju 23. maja

Piše: Andrej Jevšenak, Velenje

Pozdravljeni vsi, ki dobro v srcu mislimo!

Danes smo se v Velenju, rudarskem mestu, na Mestnem trgu zbrali vsi dobri ljudje, da javno izrazimo, da si to mesto zasluži postati normalno evropsko mesto, kjer imajo vsi enake pravice. Želimo si, da ne bi bilo več imen trgov in ulic, povezanih z osebami, ki so bile v preteklosti povezane z zločini.

Minuli teden smo lahko na tridnevnem srečanju v vili Bianki slišali načrte, kako se bo Velenje razvijalo in živelo do leta 2040. Večina govornikov je izpostavila, da lahko mesto v prihodnosti uspeva le z napredkom in medsebojnim spoštovanjem vseh njegovih prebivalcev. V Velenju ne bo več prostora za enoumno ideologijo, prav tako pa bodo imena cest, ulic in trgov odražala prave vrednote za dobro tega mesta.

Že sedaj se kaže, da bodo kip zločincev in njihova imena kmalu zamenjana z imeni, ki bodo Velenje naredila normalno mesto. Trg, na katerem stojimo, se bo po novem imenoval »Mestni trg« Velenja, kip Tita pa bo odstranjen. Na tem mestu bo zgrajen visok nebotičnik s 100 stanovanji, pod Mestnim trgom pa bo podzemno parkirišče za stanovalce tega območja.

Kardeljeva ploščad bo prav tako doživela spremembe, tako v ureditvi prostora kot v imenu. Po občinskih volitvah bo preimenovana v Rudarsko ploščad, kip Kardelja pa bo zamenjala marmornata plošča z vklesano skupino rudarjev, ki bo simbolizirala pomen in nastanek tega kraja. Tudi ulica, ki zdaj nosi ime Kidriča in meji na Rudarsko ploščad in Cankarjevo cesto, se bo po načrtovani obnovi prihodnje leto preimenovala v »Osamosvojitveno cesto«. Tako bomo javno izkazali ponos, da je tudi Velenje po osamosvojitveni vojni 1991 postalo slovensko mesto. Ime zločinca Kidriča pa bo ostalo zgolj v zgodovinskih zapisih.

Občina Velenje si močno prizadeva za izgradnjo 200 novih stanovanj na kmetijskih zemljiščih na Selah pod Konovem, in sicer neprofitnih stanovanj brez parkirnih prostorov, kar je ideja, ki poudarja samoupravni komunizem. Za ta projekt so izbrali arhitekte iz Kamnika. Velenjski arhitekti, ki poznajo prostor in ljudi, pa so izrazili, da je takšen načrt neprimeren in škodljiv tako za prostor kot za bodoče stanovalce. Želijo si, da bi naselje na Selah ostalo v skladu z dolgoletnim načrtom, ki predvideva vrstne hiše in manjše bloke z 10–20 stanovanji ter dvema parkirnima mestoma na stanovanje, kar je za Velenje standard.

Zato danes vsi, ki želimo dobro Velenju, javno sporočamo, da si to mesto zasluži, da postane normalno in prijazno mesto za življenje vseh nas, ki smo tu doma in smo pripomogli k njegovemu razvoju. Politika, ki je povezana z Velenjem, mora spoštovati ljudi in rudarje, ki so soustvarjali mesto, ter sprejemati odločitve, ki bodo omogočale lepo in normalno življenje tudi prihodnjim generacijam, brez ideološkega enoumja, ki zdaj odganja mlade iz mesta.

Danes se zbirajo tudi podpisi za podporo ustanovitvi nove stranke v Velenju z imenom VEZ – Velenjsko združevanje vseh dobromislečih ljudi, ki želijo dobro vsem, ki smo tukaj doma.

Hvala vsem Velenjčanom, rudarjem in dobrim ljudem, ki ste s svojim delom in življenjem dali dobro našemu mestu Velenju in v prihodnje pa želimo vsem, ki boste tu živeli s tem mestom, da bo Velenje 2040 še lepše, prijetnejše in prijazno za vse, ki dobro v srcu mislijo in tu živijo.

Srečno!