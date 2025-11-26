Olimpiada: Ambasadorka Slovenske hiše bo Tina Maze

Piše: C. R.

Olimpijski komite Slovenije je na dan, ko se je v grški Olimpii prižgal olimpijski ogenj in pričel svojo pot do Milana in Cortine, kjer bodo med 6. in 22. februarjem naslednje leto potekale XXV. zimske olimpijske igre, predstavil svoje aktivnosti na športnem in spremljevalnem delu, ki potekajo ob pripravah na olimpijske igre. Na zimskih olimpijskih igrah bo nastopilo okoli 40 slovenskih športnic in športnikov. Slovenija se bo v Cortini predstavila tudi s Slovensko hišo, ki bo odprta za vse; ambasadorka Slovenske hiše bo Tina Maze, dvakratna olimpijska prvakinja, najboljša alpska smučarka in najboljša športnica v zgodovini Slovenije.

Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z občinami in športnimi središči med igrami pripravlja tudi pester program s Slovensko baklo in Olimpijskimi festivali. Na novinarskem srečanju so ob tem podpisali tudi pogodbo z novim sponzorjem olimpijske družine, skupino Pivka – Delamaris.

Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, je izpostavil, da je »olimpijski ogenj izraz pozitivnih vrednot. Olimpijski ogenj bo na svoji poti do Milana in Cortine širil vrednote olimpizma ter sporočilo miru in prijateljstva med narodi. To sporočilo je v današnjem razdeljenem svetu izjemno pomembno. Ob tem olimpijske igre verjetno zelo dolgo ne bodo več tako blizu Slovenije. Zato vabim vse navijače, da doživite olimpijske igre in v živo podprete naše športnice in športnike. Na olimpijskih igrah bomo Slovenijo predstavljali tudi s Slovensko hišo, ki bo v središču Cortine in ki bo odprta za vse. V Slovenski hiši bomo svetu pokazali, kako izjemni smo Slovenci tako v športu kot v kulturi, turizmu in gospodarstvu. Izjemno nas veseli, da projekt Slovenske hiše podpirajo Vlada RS, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter številni poslovni partnerji in da ima Slovenska hiša tako izjemno ambasadorko, kakršna je Tina Maze.«

Tina Maze je prisotne pozdravila na daljavo in izpostavila: »Izjemno se veselim, da bom kot ambasadorka Slovenijo in Slovensko hišo predstavljala na olimpijskih igrah in to v Cortini d’Ampezzo, ki je zame vedno bila poseben kraj in je praktično moj drugi dom. V Cortino sem se vedno rada vračala, tu rada smučam, sneg je vedno dober, kulisa je prekrasna. Resnično imam veliko srečo, da bom med olimpijskimi igrami v Cortini, veselim se vseh srečanj.«

Direktorica Urada Vlade za komuniciranje, Petra Bezjak Cirman, pa je poudarila, da »so olimpijske igre ena najmočnejših globalnih platform za promocijo držav, saj prek izjemnih športnikov ter njihovih zgodb, vrednot in predanosti krepijo mednarodno prepoznavnost Slovenije«. Pri tem je izpostavila, da je »Slovenska hiša v Cortini strateški projekt, umeščen v samo središče olimpijskega dogajanja, ki bo pod enotno znamko I feel Slovenia povezoval šport, gospodarstvo, turizem, kulturo, znanost in trajnost ter svetu celovito predstavil Slovenijo kot majhno, a izjemno ustvarjalno, zeleno, napredno in odprto državo«. Dodala je, da je »Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport za priprave in kvalifikacije slovenskih športnikov namenilo 900.000 evrov, za izvedbo Slovenske hiše pa dodaten milijon evrov«. To bo prostor srečevanj športnikov, gospodarstvenikov, medijev in navijačev, prizorišče sprejemov, poslovnih dogodkov, kulturnih in znanstvenih vsebin ter kulinarične predstavitve Dežele okusov, hkrati pa tudi pomembno medijsko središče. Vabim vse navijače, partnerje in obiskovalce, da se nam pridružijo v Slovenski hiši v Cortini.«

Zaradi velikih razdalj med prizorišči bosta v Bormiu in Predazzu, v primeru osvojene medalje, zaživeli posebni olimpijski točki, ki bosta namenjeni priložnostnemu sprejemu športnikov.

V slovenski reprezentanci bo okoli 40 športnic in športnikov

»Ocenjujemo, da bo v olimpijski reprezentanci Slovenije okoli 40 olimpijk in olimpijcev, skupaj s spremljevalnimi ekipami pa okoli 100 članov. Posodobljen seznam kandidatov bo znan v prvi polovici decembra, dokončen seznam športnikov, ki bodo odpotovali na igre, pa okoli 20. januarja prihodnje leto,« pravi Blaž Perko, vodja reprezentance Milano Cortina 2026 in direktor Sektorja za šport na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Cveto in Janez Pavčič, udeleženca olimpijskih iger v Cortini 1956: »Olimpijske igre so zveličavno doživetje«

Olimpijske igre se v Cortino d’Ampezzo vračajo po 70 letih. Leta 1956 je na olimpijskih igrah za takratno Jugoslavijo nastopilo 15 športnic in športnikov, ki so bili vsi Slovenci. Nastopili so v treh panogah – teku na smučeh, alpskem smučanju in smučarskih skokih.

Ob tej priložnosti so se v Olimpijskem komiteju Slovenije srečali z olimpijcema Cvetom Pavčičem in Janezom Pavčičem, ki sta na igrah v Cortini 1956 nastopila v teku na smučeh. Oba sta poudarila, da »so bile olimpijske igre zanju izjemno in zveličavno doživetje in sva izjemno ponosna, da sva jih doživela. Z organizacijskega vidika se sicer današnjih iger in iger takrat sploh ne da primerjati, ampak občutki in spomini pa ostanejo.« Hkrati sta poudarila, da vse športne dogodke še vedno zelo pozorno spremljata.

Skupina Pivka – Delamaris je nov sponzor Olimpijskega komiteja Slovenije

Ob tej priložnosti sta Franjo Bobinac in Janez Rebec, predsednik uprave skupine Pivka -Delamaris, podpisala sponzorsko pogodbo za obdobje 2025-2028. »V skupini Pivka – Delamaris verjamemo, da se odličnost rodi iz poguma, povezanosti in vztrajnosti – tako v športu kot v poslu. Kot slovensko živilsko podjetje želimo z odgovornim delovanjem in kakovostnimi živili soustvarjati okolje, v katerem rastemo vsi. Naša podpora je naložba v zdrav življenjski slog, dobre vzornike in slovenske športne junake, ki nas s svojim pogumom in predanostjo navdihujejo vsak dan. Z velikim ponosom sklepamo sponzorstvo z Olimpijskim komitejem Slovenije in stopamo ob bok reprezentanci, ki povezuje in dviga Slovenijo. S ponosom nosimo naziv: Uradna moč beljakovin slovenske olimpijske reprezentance.«

Med igrami pestro dogajanje v Sloveniji: Slovenska bakla in Olimpijski festivali

Slovenska bakla bo tudi tokrat pred olimpijskimi igrami po Sloveniji širila vrednote olimpizma: spoštovanje, odličnost in prijateljstvo. S potovanjem slovenske bakle želi Olimpijski komite Slovenije okrepiti navijaško vzdušje ter športnicam in športnikom vliti dodano moč in motivacijo. Slovenska bakla namreč izžareva trdnost, neomajnost, modrost in samozavest.

Ambasadorka Slovenske bakle bo Vesna Fabjan, bronasta olimpijka in nekdanja smučarska tekačica, ki je bronasto olimpijsko medaljo osvojila na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. Skupno je v svoji karieri sodelovala na štirih olimpijskih igrah, na otvoritvi iger v Pjongčangu leta 2018 je bila zastavonoša slovenske reprezentance.

Slovenska bakla bo svojo pot 2. februarja pričela v Laškem, na poti do olimpijske Cortine d’Ampezzo pa se bo ustavila še v Mariboru, Kamniku, Mojstrani ter na Trgu Evropa v Novi Gorici.

Med olimpijskimi igrami bodo potekali trije zimski olimpijski festivali, in sicer v Kranjski Gori (7. in 8. februar), na Kopah (14. in 15. februar) in na Pokljuki (21. in 21., februar). Na vseh prizoriščih bo na voljo ogled tekem na velikem zaslonu in pester športno-družabni program.

O olimpijskih igrah Milano Cortina 2026

Na zimskih olimpijskih igrah bo v 16 panogah skupno nastopilo 2900 športnikov iz 90 držav. Olimpijski ogenj, ki so ga danes prižgali v grški Olimpii, bo gorel v Milanu in Cortini, tekmovanja bodo potekala še v Livignu, Bormiu, Predazzu, Teseru in Anterselvi/Antholzu.

Športnice in športniki bodo tekmovali v hokeju na ledu, umetnostnem in hitrostnem drsanju, hitrostnem drsanju na kratke proge, deskanju na snegu, turnem smučanju, smučanju prostega sloga, alpskem smučanju, curlingu, sankanju, bobu, skeletonu, biatlonu, smučarskih tekih, smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.

Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, ob tem pa bodo otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, potekale tudi v Cortini, Livignu in Predazzu. Zaključna prireditev bo ena, in sicer v Veroni. Olimpijskih vasi za športnice in športnike bo šest, in sicer v Milanu, Cortini, Bormiu, Livigu, Predazzu in Anterselvi.