Nika Prevc na svojih prvih olimpijskih igrah osvojila prvo medaljo

Piše: C. R., STA

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je prvo olimpijsko tekmo na srednji skakalnici v Predazzu končala na drugem mestu. Do olimpijskega naslova je Slovenki zmanjkalo 1,1 točke. Prevčeva je s srebrom osvojila 29. slovensko kolajno na zimskih olimpijskih igrah.

Nika Prevc je bila daleč najboljša v poskusni seriji, ko pa je šlo zares, je v prvi seriji po slabšem pristanku za vodilno Norvežanko Anno Stroem zaostajala za točko.

V finalu je 20-letna slovenska šampionka pokazala boljši nastop, na vrhu pa je bila še Norvežanka, ki je na koncu slavila zmago z 1,1 točke naskoka.

Prevčeva v prvi izjavi za TV Slovenija kljub prvemu olimpijskemu odličju ni mogla skriti razočaranja. “Takoj po tekmi je težko, ker vem, da nisem naredila vsega, kar sem si zadala za ta dan. Ampak še vseeno, olimpijska medalja je le olimpijska medalja, to si vsak želi,” je dejala prva favoritinja teh iger, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka, ki je to zimo v svetovnem pokalu slavila že 13 zmag. Stroemova je to zimo vpisala eno zmago.

“Poskusila sem se sprostiti, ampak … ko te povozi, te povozi. Verjamem, da mi bo lažje na podelitvi,” je po prvencu na OI dodala Prevčeva, ki je po osebnem razočaranju našla prvo zatočišče v objemu staršev.

Tretje mesto je zasedla Japonka Nozomi Maruyama, ki je zaostala za 5,5 točke.

Edina preostala slovenska finalistka Nika Vodan je zasedla osmo mesto (+24,8 točke).

Selektor reprezentance Jurij Tepeš je za STA dan pred tekmo napovedal, da bo danes o zmagi odločal doskok in to se je tudi zgodilo.

“Že včeraj sem rekel, da bo danes odločal telemark. Dejstvo je, da je Nika nastopila na svojih prvih olimpijskih igrah in danes je bila pod zelo, zelo velikim pritiskom,” je tekmo za TV Slovenija pospremil Tepeš.

Debitantki Maja Kovačič z 32. in Katra Komar s 34. mestom sta prvo skakalno tekmo olimpijskih iger končali že po prvi seriji.

Naslednja skakalna tekma na OI bo že v ponedeljek, ko se bodo za kolajne na srednji napravi pomerili še skakalci. Nika Prevc pa bo imela novo priložnost za skok na olimpijski prestol 15. februarja, ko bo na sporedu tekma na veliki skakalnici.