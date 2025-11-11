Medtem ko Dončić v sedanjem klubu še naprej polni koše nasprotnikov, se njegovemu rablju iz Dallasa obeta tole …

Za slovenskim košarkarjem Luko Dončićem je nova izjemna predstava v severnoameriški ligi NBA. Ljubljančan je dosegel 38 točk, Los Angeles Lakers pa so v gosteh premagali Charlotte Hornets s 121:111. To je bila osma zmaga jezernikov v novi sezoni, šesta na zadnjih sedmih tekmah. Jezerniki so četrta najboljša ekipa v razvrstitvi zahodne konference.

Dončić je ekipi iz Kalifornije pomagal s še šestimi skoki in sedmimi asistencami in ukradeno žogo, vsega skupaj je odigral 38 minut in iz igre zadel 14 od 28 metov. Rui Hachimura je v ključni tretji četrtini dosegel 13 od 21 točk, Lakers pa so odločilno razliko naredili v drugem polčasu. Austin Reaves je po vrnitvi na parket za Lakerse, ki so zmagali na šestih od zadnjih sedmih tekem, dodal 24 točk. Miles Bridges je dosegel 34 točk s sedmimi trojkami, novinec Kon Knueppel pa se je spogledoval s svojim prvim trojnim dvojčkom v karieri, preden je za Hornets dosegel 19 točk, 10 skokov in devet podaj. Ekipa Charlotte je bila brez svojih najboljših dveh strelcev, LaMela Balla in Brandona Millerja.

Izjemna predstava “jezernikov”

Lakersi, še vedno brez poškodovanega LeBrona Jamesa, so tesno tekmo prelomili z izjemno predstavo z 31:15 v tretji četrtini, ko je Hachimura dosegel tri trojke, sršeni pa nikakor niso mogli onemogočiti Dončića oziroma jim je zmanjkalo odgovorov v napadu, medtem ko so se trudili ustaviti petkratnega udeleženca tekme vseh zvezd lige NBA. Dončić je navdušil občinstvo s petimi trojkami in nekaj bleščečimi podajami. Bil je povsem v svojem svetu, med drugim je poskrbel za izjemno zabijanje, ko je z obema rokama obvisel na obroču. “Lepo je bilo, občasno lahko zabijem, a se raje odločim nasprotno,” je po dvoboju šaljivo dejal slovenski as.

Domači so prednost zmanjšali na osem točk štiri minute in pol pred koncem, ko sta Bridges in Knueppel zadela, toda Dončić je zadel po prodoru po desni strani igrišča in izsilil prekršek za zaključek igre za tri točke. Marcus Smart je dve minuti in pol pred koncem dodal še trojko in Lakersom zagotovil vodstvo s 14 točkami. “V prvi četrtini so zadeli osem trojk in morali smo pristopiti bolj fizično. Menim, da nam je to uspelo do zadnje četrtine,” je dejal Dončić in dodal: “Pomembno je dobro začeti, saj te to usmeri na pravo pot v dolgi sezoni. Vsi lahko dodajo svoje, vsi smo izpustili nekaj tekem, LeBron sploh še ni igral, zato ima ta ekipa velik potencial.”

Lakers in Dončića naslednja tekma čaka v četrtek z začetkom ob 03.30 po slovenskem času, ko bodo igrali v gosteh pri vodilni ekipi zahoda Oklahoma City Thunder.

Na ostalih tekmah je bilo nekaj tesnih razpletov. Desmond Bane je za zmago Orlanda proti Portlandu s 115:112 zadel ob zvoku sirene, Detroit in Miami pa sta si zmagi zagotovila šele po podaljšku. Pistons so premagali Washington Wizards s 137:135 ter slavili sedmič zapovrstjo, Daniss Jenkins je z zvokom sirene izsilil podaljšek, za zmago pa je bil najbolj zaslužen Cade Cunningham s 46 točkami, 12 skoki in 11 asistencami. CJ McCollum je za Portland dosegel 42 točk. Vročica pa je ugnala favorizirane Cleveland Cavaliers s 140:138, potem ko je v podaljšku v zadnji sekundi za zmago zabil Andrew Wiggins.

Tesne zmage se je veselila tudi Atlanta proti Los Angeles Clippers (105:102). Slednjim ni pomagal niti trojni dvojček Jamesa Hardna, ki je dosegel 35 točk, 10 skokov in 11 asistenc. Anthony Edwards je ob zmagi Minnesote proti Utahu s 120:113 prispeval 35 točk, Grayson Allen pa za slavje Phoenixa proti New Orleansu 42.

Totalna kriza Dallasa

Milwaukee je še poglobil krizo Dallasa, nekdanjega Dončićevega moštva. Bucks so v zadnji četrtini zaostajali za 13 točk, a se vrnili in slavili s 116:114. Giannis Antetokounmpo je dosegel 30 točk, Cooper Flagg za Dallas pa 26. Mavericks so že pri osmem porazu v sezoni in so s tremi zmagami predzadnji na zahodu. Ob slavju San Antonia proti Chicagu s 121:117 je blestel Victor Wembanyama z 38 točkami, 12 skoki, petimi podajami in petimi blokadami. Zadel je tudi pet trojk.

Kot poročajo mediji, v ameriškem NBA moštvu Dallas Mavericks vre, saj se po slabem začetku sezone in vse glasnejšem nezadovoljstvu navijačev se vse bolj zdi, da so dnevi generalnega menedžerja Nica Harrisona pri Dallas Mavericks šteti. Čeprav iz kluba uradno še ni prišla nobena izjava, ameriški mediji že nekaj dni soglasno poročajo, da je vprašanje njegovega odhoda “le še vprašanje časa”.