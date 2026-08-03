Odmev s SP v nogometu: Španci v vrhu sveta

Piše: Marjeta Bogataj

Nedavno se je končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Prestižni naslov svetovnega prvaka je osvojila reprezentanca Španije, ki je z golom v podaljšku premagala Argentino. Del velikega finala je bila tudi Slovenija, saj je tekmo sodil Slavko Vinčić.

Finalni dvoboj med Španijo in Argentino – reprezentancama, ki zasedata vrh uradne nogometne lestvice in sta sodili med glavne favorite – resnici na ljubo ni bil nogometna poslastica. Redni del se je končal brez zadetkov, pri čemer je bila posest žoge praktično ves čas na strani Španije. Argentina na čelu z največjim zvezdnikom prvenstva Lionelom Messijem je delovala nemočno in brez pravih idej, kot na prejšnjih tekmah pa je tudi tokrat igrala zelo grobo. Slovenski sodnik Slavko Vinčić je imel zato precej težko delo. Podelil je več rumenih kartonov, med drugim argentinskemu selektorju Lionelu Scaloniju, pa tudi dva rdeča: Argentincu Fernandezu in po koncu dvoboja še njegovemu soigralcu Paredesu.

Drugi naslov za Španijo

Redni del dvoboja se je končal brez zadetkov, nato pa je Ferran Torres zadel v 106. minuti tekme. Španija je tako osvojila svoj drugi naslov svetovnega prvaka; leta 2010 je slavila v Južni Afriki, ko je prav tako po podaljšku z 1 : 0 ugnala Nizozemsko. Na letošnjem prvenstvu so Španci na poti do finala v izločilnih bojih premagali Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo, v skupinskem delu pa so remizirali z Zelenortskimi otoki ter zmagali proti Savdski Arabiji in Urugvaju.

Argentina se lahko pohvali s tremi naslovi svetovnega prvaka; slavila je v letih 1978, 1986 in pred štirimi leti v Katarju. Lionel Messi je po Brazilcu Cafuju postal drugi nogometaš, ki je zaigral v treh različnih finalih. Sicer pa sta se letos v finalu svetovnega prvenstva sploh prvič pomerila aktualni evropski in aktualni južnoameriški prvak.

Pokal in medalje so tako podeljeni. Bronasto odličje je osvojila Anglija, ki je v soboto na tekmi, polni zadetkov, s 6 : 4 premagala Francijo.

Najboljši igralec prvenstva je Rodri

Najboljši igralec svetovnega prvenstva je postal španski vezist Rodri. Na seznamu zlatih žog na SP je tako nasledil Lionela Messija, ki bi zagotovo prejel ta naziv, če bi v finalu slavila njegova reprezentanca. Najboljši mladi nogometaš letošnjega SP je postal Španec Pau Cubarsi, zlata rokavica za najboljšega vratarja pa je romala v roke Španca Unaija Simona.

Najboljši strelec prvenstva je Francoz Kylian Mbappé, ki je dosegel deset zadetkov; sledijo mu Messi z osmimi goli ter Anglež Jude Bellingham in Norvežan Erling Haaland, ki sta zadela po sedemkrat.

Glasbeni šov sredi tekme

Svetovno nogometno prvenstvo, ki se je začelo 11. junija, so gostile ZDA, Mehika in Kanada. Prvič je nastopilo kar 48 reprezentanc (prej 32), odigranih pa je bilo več kot sto tekem. Tako kot je bilo posebno odprtje prvenstva, ki je predstavljalo tridelni spektakel – posamezne slovesnosti so se v vsaki državi gostiteljici začele 90 minut pred uvodno tekmo domače reprezentance –, je bil poseben tudi sklepni del.

Na stadionu MetLife v New Jerseyju (New York), kjer se je zbralo 80.663 gledalcev, so med polčasoma finalne tekme po vzoru ameriškega Super Bowla priredili glasbeni šov, ki je trajal kar 27 minut – čeprav premor sicer po pravilih traja le 15 minut. Nastopili so Madonna, južnokorejska skupina BTS in Justin Bieber, seveda pa tudi Shakira in nigerijski glasbenik Burna Boy, ki sta zapela uradno himno letošnjega prvenstva »Dai Dai«. Nastopili so tudi klasični glasbeniki pod vodstvom venezuelskega dirigenta in violinista Gustava Dudamela, ki je vodil otroški pevski zbor PS22 Chorus iz New Yorka. Za celoten glasbeni program je kot kurator skrbel Chris Martin, pevec britanske skupine Coldplay, ki je prav tako sodelovala pri nastopu, vključen pa je bil tudi igralec Jason Sudeikis. Vse skupaj je imelo dobrodelno noto, saj je šov podprl Fifin sklad za izobraževanje svetovnih državljanov, katerega cilj je med letošnjim prvenstvom zbrati 100 milijonov dolarjev za pomoč otrokom po vsem svetu.

Finale si je v živo ogledal tudi ameriški predsedniški par, Donald Trump z ženo Melanio. Na prizorišču so bili prisotni številni zvezdniki, med njimi igralec Matt Damon z ženo ter Timothée Chalamet s Kylie Jenner, pa tudi nekdanji nogometni asi in drugi prepoznavni športniki.

Kontraverze

Svetovno prvenstvo je postreglo tudi z nekaterimi kontroverznostmi, ki so sprožile veliko ogorčenja. Ena od njih je zagotovo izrazita komercializacija prvenstva, ki se je odrazila v tako imenovanih odmorih za osvežitev; z uvedbo triminutnih premorov so dva običajna polčasa pravzaprav razbili v štiri četrtine in s tem vplivali na potek igre. Vendar pa po mnenju kritikov ti premori niso bili toliko namenjeni nogometašem na igrišču kot predvajanju televizijskih oglasov. Ti so denimo ameriški mreži Fox prinesli okoli 250 milijonov dolarjev dodatnih prihodkov. Ob tem so bile izjemno drage tudi vstopnice za finalno tekmo – njihova izhodiščna vrednost je znašala 4.185 dolarjev, kar je skoraj sedemkrat več kot na prejšnjem prvenstvu v Katarju. Splošno ogorčenje je izbruhnilo tudi ob poročanju, da se je krovna zveza Fifa uklonila pritisku ameriškega predsednika in ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu kljub rdečemu kartonu dovolila igrati na naslednji tekmi.