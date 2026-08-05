Dončićeva nekdanja zaročenka si je glede preživnine premislila

Piše: C. R.

Nekdanja zaročenka slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića Anamarija Goltes umika sodni zahtevek glede preživnine za njuni hčerki, je na podlagi pridobljenih sodnih dokumentov poročal ameriški TMZ Sports, poročanje pa so povzeli tudi drugi mediji v ZDA in tudi v Sloveniji.

Sodnika v Los Angelesu naj bi Goltes zaprosila za umik zahteve, pri čemer je navedla, da “svojo zahtevo za preživnino umikam z izrecnim namenom, da zadevo rešiva sporazumno in z medsebojnim dogovorom, ki je v največjo korist najinih otrok.”

Sodišče je po poročanju TMZ njeno prošnjo za umik sicer zavrnilo, saj je na dokumentih manjkal podpis Luke Dončića.

Kot je prvi poročal TMZ, je zvezdnik lige NBA in član Los Angeles Lakers vložil zahtevo, da se zavrne postopek, pri čemer je navedel, da njena zahteva za preživnino in kritje odvetniških stroškov nima pravne podlage, saj je bila vložena v Kaliforniji, medtem ko otroka živita v Sloveniji.

Dončić in njegova odvetnica Laura Wasser sta še navedla, da je poskušal Anamario Goltes prepričati, naj se z otroki preseli v Kalifornijo, a je ona to zavrnila in z njima že od lanskega maja živi v Sloveniji.

Zvezdnik Los Angeles Lakers je sredi marca v izjavah za ameriški ESPN potrdil razdrtje zaroke z nekdanjo partnerko Anamario Goltes. Viri ESPN so takrat tudi potrdili, da je 27-letni Ljubljančan vpleten v pravdi z Goltes za skrbništvo nad hčerkama.

Z Goltes se je Dončić zaročil 7. julija 2023, potem ko sta postala par leta 2016. Prvo hčerko Gabrielo sta povila novembra 2023 v Dallasu, druga Olivia pa se jima je rodila decembra v Sloveniji.

Luka Dončić to poletje prvič ne igra za slovensko reprezentanco. “Moje hčerki sta največji razlog za to odločitev,” je v izjavi za slovenske medije junija pojasnil Dončić. V začetku julija tako ni bil del slovenske reprezentance, prav tako ne bo pomagal Sloveniji konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 v Katarju.