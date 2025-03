Izjemna športna zgodba: Lindsey Vonn in njen povratek po 2.565 dneh

Piše: M. Bo.

Ob koncu zimske sezone je ena najsrečnejših športnic prav gotovo 40-letna Američanka Lindsey Vonn, ki ji je na zadnji tekmi uspel izjemen podvig: na zmagovalni oder je znova stopila po 2.565 dneh!

Legendarna alpska smučarka hitrih disciplin je svojo dolgoletno in uspehov polno kariero zaključila leta 2019, ko je imela 82 zmag v svetovnem pokalu oziroma 137 stopničk, dva naslova svetovne prvakinje in tri olimpijske medalje. Zadnjič je na zmagovalni oder v svetovnem pokalu stopila 15. marca 2018, ko je bila tretja v superveleslalomu, leto pozneje je na svetovnem prvenstvu osvojila še bronasto medaljo v smuku – nato pa se poslovila. Lani je – po številnih poškodbah – uspešno prestala operacijo menjave kolena, nato pa presenetila z napovedjo, da bo spet začela tekmovati.

Minuli konec tedna je v ameriškem Sun Valleyju potekal finale hitrih disciplin; smuk je zaradi premočnega vetra odpadel, v superveleslalomu pa je za eno najlepših presenečenj poskrbela domačinka Lindsey Vonn. S startno številko 17 se je namreč zavihtela na drugo mesto. Postala je najstarejša dobitnica medalje v svetovnem pokalu alpskega smučanja.

»Uspelo mi je! Po vsem, kar sem preživela, sem se prebila nazaj na stopničke!! Sploh ne morem opisati, kaj mi to pomeni … Preplavila so me čustva in prevzela me je podpora številnih ljudi. Rada bi se zahvalila vsem, ki so verjeli vame! Uživam v tem trenutku in razmišljam. Več kmalu!« je včeraj zapisala na družbenih omrežjih in se zahvalila za podporo Sun Valleyju in ZDA.

I DID IT!!!! 🥈P2‼️After everything I’ve been through, I fought my way back on to the podium!! I can’t even start to describe what this means to me… I have been overwhelmed with emotion and support from so many people. I want to say thank you to everyone who believed in me!… pic.twitter.com/mOfVmbwCMz

— lindsey vonn (@lindseyvonn) March 24, 2025