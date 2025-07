Dirka po Franciji: Etapa ubežniku Wellensu, tudi Mohorič v begu

Piše: C. R.

Belgijec Tim Wellens je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mureta do Carcassonna (169,3 km) je bil najboljši iz bega. V njem je bil aktiven tudi Slovenec Matej Mohorič, a na zadnjem klancu ni imel več dovolj moči. Skupno vodstvo je po malce mirnejši etapi ohranil Wellensov ekipni kolega, Slovenec Tadej Pogačar.

Pogačar je imel nekaj več dela v prvem delu etape. Sprva je po navodilih ekipe čakal na Danca Jonasa Vingegaarda, Nemca Floriana Lipowitza in rojaka Primoža Rogliča, ki so se zadržali v ozadju po padcu v prvih 20 km etape.

Zaostali so že dobro minuto, saj so se na čelu glavnine nadaljevali napadi ubežnikov, a se kasneje brez večjih težav priključili. Tako je v drugi polovici trase Pogačarjeva ekipa sprva mirno nadzorovala potek dirke, nato pa so na čelo prišle druge ekipe in branile položaje svojih kolesarjev pri repu najboljše deseterice v seštevku.

Med okoli 25 kolesarji v ospredju se je znašel tudi Mohorič in bil vse do 55 km do cilja na čelu precej razredčene ubežne skupine, nato pa je popustil na zahtevnem klancu Pas du Sant (3 km/9,2 %).

Od tam naprej so ostali le še najmočnejši v begu, s silovitim napadom pa se je nato proti zmagi odpeljal Wellens in postal drugi kolesar ekipe emiratov z etapnim slavjem po štirih zmagah Pogačarja.

Wellens je manjšo skupino ubežnikov napadel 43,5 km pred ciljem in dokazal, da ni zastonj dobil cestne dirke na belgijskem državnem prvenstvu. Njegova prednost je hitro rasla, ciljno črto pa je prečkal 1:28 minute pred rojakom Victorjem Campenaertsom (Visma-Lease a Bike), tretji pa je bil še z osmimi sekundami zaostanka več Francoz Julian Alaphilippe (Tudor Pro).

Za 34-letnega Wellensa je bila to 41. zmaga v karieri in prva v etapah Toura. S to pa je postal 113. kolesar z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah.

“Vsi poznajo dirko po Franciji, vsi bi radi na njej dirkali, kaj šele zmagali. In to ne uspe veliko kolesarjem, zato gre za res lep dosežek,” je organizatorjem dirke dejal Wellens.

“Na zadnjem klancu sem se prav tako počutil dobro, a tako so se počutili tudi drugi. Čakal sem na pravi trenutek in ga izkoristil. Vedel sem, da imam dobre noge, da lahko pridem do cilja. Seveda bi takoj zamenjal svojo zmago za rumeno majico Tadeja v Parizu,” je še dodal zvesti Pogačarjev pomočnik.

Glavnina je do Carcassonna prišla 6:07 minute za zmagovalcem, v seštevku pa ni prišlo do sprememb.

Še naprej je vodilni Pogačar, ki na drugi prost dan odhaja s prednostjo 4:13 minute pred drugim Vingegaardom, medtem ko tretji Lipowitz zaostaja 7:53 minute. Roglič je šesti z zaostankom 10:34 minute.

“Neizmerno vesel sem za Tima. Skoraj sem brez besed, saj je bila ta zmaga res nekaj posebnega. V etapi je prišlo do padca, ko je v ozadju ostala večina najboljših, vključno z Jonasom. S Timom sva skušala umiriti zadevo, saj se mi ne zdi pošteno do Jonasa od njegovih moštvenih kolegov, ki so skušali takrat iti v beg. Konstantno so napadali, na koncu pa sem vesel, da so Jonas in drugi prišli nazaj brez poškodb,” je za RTV Slovenija dejal Pogačar.

Dodal je še, da bi pred drugim prostim dnem dosedanji Tour ocenil z 9/10: “Zgolj zaradi izgube Joaa Almeide, bi odbil eno točko. Vrhunsko in res se veselim jutrišnjega počitka.”

Mohorič, ki ga je glavnina ujela slabih 40 km do cilja in je v cilju zasedel 99. mesto, ter Luka Mezgec sta v spodnjem domu uvrščenih na dirki, a na Touru ne dirkata za skupni seštevek.

Mohorič je bil v izjavi za RTV Slovenija vesel, da se je znašel v begu, nato pa je ocenil še dogajanje v zadnjem delu etape: “Ostali v begu so lahko šli na strmem zadnjem vzponu na polno, sam pa sem se ‘zaletel v zid’. Šel sem do limita in še čez. Za glavo je potem težko, ko ne moreš z najboljšimi. Upam, da lahko v 20. etapi še kaj dosežem. Ampak kljub temu, da sem v najboljši možni kondiciji, to danes ni bilo dovolj.”

Po prostem ponedeljku bo na vrsti etapa od Montpelliera do vrha zadnjega vzpona na sloviti Mont Ventoux (171,5 km).