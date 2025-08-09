Čudež Tadeja Pogačarja in njegova četrta krona

Piše: Marjeta Bogataj

Največjo kolesarsko dirko je že četrtič suvereno osvojil slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je tudi na zadnji etapi uprizoril dih jemajočo predstavo.

Nobeno presenečenje, bi lahko rekli, saj je Tadej Pogačar najboljši kolesar na svetu in je na najprestižnejšo kolesarsko preizkušnjo, Dirko po Franciji, prišel kot prvi favorit. Njegov edini resnejši izzivalec je bil Danec Jonas Vingegaard, ki pa mu ni mogel zares parirati. Tritedenska dirka je bila letos izjemno naporna, tako fizično kot psihično. Za nameček pa je slovenski as tudi zadnji dan uprizoril dih jemajočo predstavo – čeprav mu ne bi bilo treba zares dirkati, saj je bil naslov zmagovalca že njegov – in se v hudem dežju boril za še eno etapno zmago. Na koncu je uspelo Belgijcu Woutu Van Aertu, pred Pogačarjem pa sta v cilj pripeljala še Italijan Davide Ballerini in zelo razpoložen Matej Mohorič.

Neverjetne štiri zmage, koliko še?

Pogačar se je po številu zmag na Touru zdaj izenačil z Britancem Chrisom Froomom, pred njim pa so s po petimi zmagami le še Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx in Španec Miguel Indurain. »Nimam cilja, da osvojim pet Tourov. Trenutno nimam posebnih ciljev, mogoče svetovno prvenstvo in Lombardija za letos, o drugem pa ne razmišljam. Užival bom v tem trenutku, o naslednjih ciljih pa bom razmišljal kasneje,« je nekoliko presenetil na novinarski konferenci po končanem Touru, a lahko razumemo, da je bil zelo utrujen in da bo morda že kmalu razmišljal drugače.

Letošnji Tour je bil eden težjih že zaradi začrtanih tras, poleg tega pa je ekipa Vingegaarda (Visma Lease a Bike) Pogačarja ves čas napadala na vse mogoče načine. Neuspešno, seveda. Vingegaarda je premagal že na prvem kronometru, odločilno prednost pa si je nabral v drugem tednu in jo nato držal do konca. Dirko je končal s štirimi minutami in 24 sekundami prednosti pred Vingegaardom, s katerim se sicer dobro razume. »Večkrat sva govorila o navadnih stvareh in moram reči, da mi je kar všeč in rad dirkam z njim. Danes sva v nevtralni coni razpredala, kako izjemnih je bilo zadnjih pet let boja eden proti drugemu. Vselej potiskava svoje meje višje,« je dejal 26-letni Pogačar, prvi mož ekipe UAE Team Emirates-XRG. Bil je vesel, da je dirke konec, da ga je v cilju pričakala zaročenka Urška Žigart in da je pred njim končno nekaj dni počitka. Svetovno javnost zanima, ali bo dirkal tudi na tritedenski Dirki po Španiji (Vuelta; začne se 23. avgusta), a dokončnega odgovora na to še ni podal.

Roglič dopolnil slovenski uspeh z 8. mestom

Na letošnji francoski pentlji so nastopili še trije Slovenci in prav vsi so prečkali zadnjo ciljno črto v Parizu. Najuspešnejši med njimi je bil Primož Roglič, ki je osvojil osmo mesto in tako prispeval k še večjemu uspehu Slovenije: v prvi deseterici sta namreč končala dva Slovenca, vsi drugi prihajajo iz različnih držav. Sicer vrhunski Roglič zaradi padcev na Giru in bolezni na Tour žal ni prišel najbolje pripravljen, poleg tega je njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe prednost dala obetavnemu Nemcu Florianu Lipowitzu, ki je na koncu osvojil tretje mesto in belo majico. Luka Mezgec, ki je bil tudi letos pomočnik v ekipi Jayco AlUla, je letos verjetno odvozil svoj zadnji Tour, Mateju Mohoriču (Bahrain Victorious) pa tokrat žal ni uspela ekipna zmaga, ki je bila njegov cilj. Vsi štirje Slovenci pa so pozdravili novico o kandidaturi Slovenije za organizacijo začetka Toura v Sloveniji leta 2029.