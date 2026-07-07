Cristiano Ronaldo v osmini finala svetovnega prvenstva zaključil svojo reprezentančno pot: “Pred menoj Portugalska ni dosegla ničesar!”

Piše: C. R.

Kapetan portugalske reprezentance Cristiano Ronaldo je v svojem slogu pospremil neuspeh na svetovnem prvenstvu v nogometu. Poraz v osmini finala mundiala proti Španiji (0:1) je bil tudi zadnji nastop zvezdnika na SP. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar, je med drugim po tekmi dejal Ronaldo.

Ronaldo je povedal, da je za izbrano vrsto dal vse od sebe, in dodal, da se še ni odločil, ali bo podaljšal reprezentančno kariero ali ne.

“Slovo po trdem boju vedno pusti grenak priokus. Odigrali smo dobro tekmo in menim, da bi se lahko razpletlo tudi drugače, a takšen je nogomet. Španija je imela nekaj sreče, saj je zadetek dosegla ob koncu tekme,” je dejal Ronaldo.

“Izločila nas je ekipa, ki se bo uvrstila v finale svetovnega prvenstva ali pa bo temu zelo blizu. Dali smo vse od sebe in ko je tako, nam ni treba ničesar obžalovati,” izjavo kapetana povzema portugalski časnik Record.

Ronaldo je potrdil, da je bil to njegov zadnji nastop na SP. “Žalosten sem, da se od SP poslavljam na tak način, a kot sem že rekel, dal sem vse od sebe in odhajam s čisto vestjo.”

Enainštiridesetletnik je rekorder portugalske reprezentance po številu tekem (233) in golov (146).

“Zastopati reprezentanco je poseben občutek. To je 23 let užitkov in veselja, vedno nepozabna izkušnja. Če bi lahko kaj rekel fantu, ki je leta 2003 debitiral, bi mu svetoval, naj vedno da vse od sebe za svojo državo in njene barve, saj bo na koncu pomirjen, ker je dal zadnji atom moči,” je še dejal portugalski zvezdnik.

Ronaldo je pustil odprto vprašanje o svoji prihodnosti. “Da, to je bilo moje zadnje svetovno prvenstvo, a zdaj bom imel čas za razmislek in družino. Ne želim sprejemati prenagljenih odločitev. Nočem, da bi moja osebna odločitev zasenčila dosežke na tem SP,” je poudaril.

S Portugalsko je osvojil evropsko prvenstvo leta 2016 ter ligo narodov v letih 2019 in 2025.

“S Portugalsko sem osvojil tri lovorike. Pred mano Portugalska ni osvojila ničesar. Zadovoljen sem. Največji uspeh je bil naslov evropskega prvaka pred desetimi leti. Evropski naslov ima zame enako težo kot zmaga na svetovnem prvenstvu. Jutri je nov dan, življenje gre naprej,” je dejal Portugalec.

Tako Ronaldo kot portugalski selektor sta se po slovesu s turnirja znašla pod bremenom kritik. A CR7 je pohvalil selektorja Roberta Martineza, ki je sicer po porazu v pirenejskem derbiju potrdil, da ne bo več selektor Portugalske. Bil je deležen številnih kritik ravno zato, ker zvezdnika ni pustil na klopi.

“Rad bi povedal, da sem užival v sodelovanju z njim. Je odličen trener in človek. To, kar je storil za Portugalsko, je vredno pohvale. S Portugalsko je osvojil lovoriko. Mnogi tega ne cenijo, a Portugalska prej ni osvojila ničesar, v zadnjem času pa osvaja lovorike, kar kaže, kako dober moraš biti za takšen dosežek. Zelo sem mu hvaležen za vse, kar je dal Portugalski. Želim mu veliko sreče v prihodnje,” je dejal Ronaldo.

Portugalski mediji poročajo, da bo novi selektor postal Jorge Jesus. “Zdaj ni čas za pogovor o tem, kdo prihaja, pa tudi ni na meni, da o tem govorim. Teh odločitev ne sprejemam jaz, temveč predsednik naše zveze,” je dejal Ronaldo.

Pojasnil je tudi, zakaj je po tekmi s Španijo jokal. “Potočil sem nekaj solz, a to je bil tudi občutek olajšanja, saj vem, da sem za reprezentanco dal prav vse. Ko na igrišču pustiš srce, si nimaš česa očitati,” je sklenil Ronaldo.

V čustvenem vzdušju se je nogometnih navijačev najbolj dotaknila reakcija 18-letnega španskega igralca Lamina Yamala. Največji zvezdnik nove generacije, ki je precej mlajši od Ronalda, je pristopil k veteranu, ga objel in tolažil.