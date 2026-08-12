Bivši nogometni selektor Hrvaške je našel novo službo

Piše: C. R.

Devetinpetdesetletni Dalić je zapustil hrvaško klop po izpadu v osmini finala svetovnega prvenstva proti Portugalski, v ZAE pa se vrača po letu 2015, ko je bil tam trener kluba Al Ain, s katerim je postal tudi državni prvak.

Dalić je bil devet let selektor Hrvaške, ki je v tem času igrala v finalu SP 2018 ter lige narodov 2023 in bila tretja na SP 2022.

Združene arabske emirate prihodnje leto čaka azijsko prvenstvo v Savdski Arabiji, kjer se bodo v skupini srečali z Južno Korejo, Vietnamom in Jemnom.