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Bivši nogometni selektor Hrvaške je našel novo službo

Šport
Zlatko Dalić po novem trenira ... (foto: Wikipedia)

Piše: C. R. 

Bivši nogometni selektor hrvaške reprezentance Zlatko Dalić je danes uradno postal trener Združenih arabskih emiratov, tamkajšnjo zvezo navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Devetinpetdesetletni Dalić je zapustil hrvaško klop po izpadu v osmini finala svetovnega prvenstva proti Portugalski, v ZAE pa se vrača po letu 2015, ko je bil tam trener kluba Al Ain, s katerim je postal tudi državni prvak.

Dalić je bil devet let selektor Hrvaške, ki je v tem času igrala v finalu SP 2018 ter lige narodov 2023 in bila tretja na SP 2022.

Združene arabske emirate prihodnje leto čaka azijsko prvenstvo v Savdski Arabiji, kjer se bodo v skupini srečali z Južno Korejo, Vietnamom in Jemnom.

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