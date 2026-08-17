Umrl psiholog in profesor Miro Kline

Piše: C. R.

V 82. letu starosti se je poslovil psiholog in dolgoletni docent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Miro Kline, je na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova hči Mala Kline. Kline je bil javnosti poznan predvsem kot strokovnjak za politični marketing in politični komentator.

Po diplomi iz psihologije na ljubljanski filozofski fakulteti je v Zagrebu magistriral iz ekonomije. Kasneje je na področju psihologije tudi doktoriral z disertacijo na temo osebnostnih in situacijskih determinant podjetniškega vedenja.

Kot docent na Fakulteti za družbene vede je poučeval predmete s področja psihologije tržnega komuniciranja, strateškega upravljanja tržnih znamk, vizualnega komuniciranja in medorganizacijskega tržnega komuniciranja.