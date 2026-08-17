Noro: Ruska prijateljica Nataše Pirc Musar delila stanovanje z Romanom Jegličem, človekom, ki je podpisal aretacijo Janeza Janše

Piše: Nova24tv.si

Prometna nesreča Nataše Pirc Musar še vedno razburja javnost, o njej pa poročajo tudi tuji mediji, saj je razkrila nenavadno in tesno prijateljstvo predsednice z Rusinjo Viktorijo Krivolucko. Slednja je bila v času nesreče sopotnica predsednice, na dan pa prihajajo ne le številna potovanja Pirc Musarjeve v Rusijo, temveč tudi povezave njene prijateljice z zloglasnim obveščevalcem Romanom Jegličem.

Avstrijska tiskovna agencija APA in slovenski medij Dnevnik sta združila moči pri preiskovanju preteklosti Viktorjie Krivolucke v dostopnih ruskih bazah podatkov. Razkrite so bile tako povezave slednje z Jegličem, kot tudi, da je bila očitno gostiteljica predsednice ob njenih obiskih Rusije. Po Rusiji sta sicer zadnjič potovali skupaj le nekaj tednov pred Putinovo invazijo Ukrajine.

O “rusofilstvu” slovenske predsednice se sedaj poroča tudi v tujini, saj avstrijski mediji pišejo o njej kot o lastnici ruske vile Ruska Dača v Ljubljani, ki jo je sicer kupilo podjetje njenega moža Aleša Musarja. Vilo sta zakonca obnovila leta 2016, kot poroča APA, pa se za družino Musar “smatra, da je zelo rusofilska.”

Dostopni podatki prav tako razkrivajo, da je Nataša Pirc Musar pogosto potovala v Rusijo. Njena sopotnica pa je bila od leta 2015 kar sedemkrat ravno Viktorija Krivolucka. Rusijo je Pirc Musar zadnjič obiskala decembra 2021 in tam praznovala vstop v leto 2022. Februarja tega leta se je začela vojna v Ukrajini. Takrat se je družina Musar preko podjetja Aleša Musarja čutila dolžno izpostaviti, da nasprotuje ruski agresiji, a že decembra, ko se je Pirc Musar potikala po Rusiji s Krivolucko, se je že na veliko razpravljalo o precejšnji verjetnosti ruskega napada na Ukrajino. Ko se je 7. januarja Pirc Musar vračala v Slovenijo, je bila njena znova Viktorijo Krivolucka, ki se je sicer pred tem iz Ljubljane v Moskvo odpravila nekaj dni prej, da bi se ustavila še v svojem rojstnem mestu Krasnojarsk.

V uradu predsednice države so bili precej skopi z informacijami. Povedali so le, da je Nataša Pirc Musar, preden je postala predsednica, večkrat obiskala Rusijo kot turistka z družino in prijatelji. Sicer je iz Moskve ali St. Petersburga Pirc Musar s Krivolucko potovala vsaj še šestkrat. Bivši ustavni sodnik Peter Jambrek pa vidi v teh potovanjih in povezavah z Rusijo celo morebiten razlog za odstop Pirc Musarjeve iz položaja predsednice države. Opozarja namreč, da slednja ogroža ustavno funkcijo vodje države preko svojih prijateljskih vezi z državljani države, ki grobo krši mednarodni zakon. Ob tem Jambrek dodaja, da sam sicer ne pripravlja takšne tožbe.

Skupna preiskava slovenskih in avstrijskih medijev pa je razkrila še nekaj mnogo globljega. Obstaja namreč povezava med Viktorijo Krivolucko in zloglasnim obveščevalcem Romanom Jegličem. Čeprav je o njenem življenju v Rusiji, preden je prišla v Slovenijo, znano le malo stvari, se je izkazalo, da je bilo na bivališču, kjer je bila prijavljena okoli leta 2010, prijavljenih tudi več drugih oseb. Poleg še ene ženske, ki se prav tako piše Krivolucki, je bil tam prijavljen tudi Roman Jeglič. Gre za blokovsko stanovanje v Krasnojarsku, ki se nahaja v Ladjedelniški ulici, po rusko ulici Sudostroiteljnaja. Ko je leta 2010 v Sloveniji postala družbe Ruska dača, d. o. o. Andreja Musarja, je navedla ravno ta naslov.

Roman Jeglič v Sloveniji trenutno v javnosti ni preveč znano ime. Jeglič se je že v sredi 90. let prejšnjega stoletja preselil v Rusijo, je pa bil v osamosvojitvenem obdobju med leti 1991-1993 namestnik direktorja Varnostno-informativne službe (VIS). Še bolj povedno pa je to, da je bil ravno Jeglič leta 1988 kot načelnik službe za zatiranje kriminalitete UNZ v Ljubljani tisti, ki je podpisal ovadbo, ki je pripeljala do odmevne afere JBTZ in do aretacije sedanjega predsednika vlade Janeza Janše.

Jeglič je leta 1991 postal namestnik direktorja VIS in je na tem položaju leta 1993 bil osrednja osebnost v še enem škandalu, namreč takratnemu premierju Janezu Drnovšku je poslal pismo, zaradi katerega je prišlo do v javnosti odmevne razrešitve Jegličevega nadrejenega, Mihe Brejca. Prav tako naj bi bil kasneje povezan s sporno piramidno igro catch the cash, v kateri je več deset tisoč lahkovernih vlagateljev izgubilo svoje vložke. Ravno takrat je pobegnil v Rusijo, kjer se je izmaknil slovenskemu pravosodju. V tistem času naj bi bil predstavnik Gorenja Krasnojarsku. Medtem, ko po poročanju Dnevnika, Viktorija Krivolucka ne odgovarja na novinarska vprašanja, je urad predsednice potrdil, da je Nataša Pirc Musar seznanjena s tem, da se njena tesna prijateljica pozna z Romanom Jegličem, ki je deloval v Rusiji kot predstavnik slovenskih podjetij. A, po besedah predsednice, naj z njim ne bi bila v stiku več kot 15 let. Nataša Pirc Musar prav tako zanika, da bi Jegliča poznala tudi sama.