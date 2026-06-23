Za razvoj lokalnih skupnosti in obmejnih problemskih območij namenjenih 85,4 milijonov evrov

Piše: C. R.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je skupaj s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (SRRS) in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov za leti 2027 in 2028. Skupna vrednost predvidenih spodbud znaša 85,4 milijona evrov.

Predvidenih je 12 razpisov oziroma pozivov, namenjenih podpori občinam, podjetjem, javnim zavodom, komunalnim podjetjem, planinskim društvom in drugim upravičencem, v največji meri na obmejnih problemskih območij. Ukrepi bodo prispevali k večji gospodarski odpornosti, trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti, izboljšanju javne infrastrukture in spodbujanju podjetništva. Od skupno 85,4 milijona evrov bo 55,4 milijona evrov namenjenih nepovratnim sredstvom, 30 milijonov evrov pa povratnim virom financiranja v obliki ugodnih posojil.

Iz Programa za obmejna problemska območja bo Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo izvedlo naslednje štiri javne razpise: za revitalizacijo javnih objektov v vrednosti 10,5 milijona evrov, za obnovo planinskih objektov v vrednosti 4 milijone evrov, za izboljšanje dostopnosti s prevozi na klic v vrednosti 0,8 milijona evrov ter za pripravo kreativnih projektov revitalizacije javnih objektov v vrednosti 0,8 milijona evrov.

Slovenski regionalno razvojni sklad bo izvedel štiri razpise za podporo investicijam podjetij, občin in komunalnih podjetij na obmejnih problemskih območjih. Na voljo bodo sredstva za spodbujanje večjih investicij v krožno gospodarstvo ter razvojna in infrastrukturna posojila. Skupna vrednost ukrepov SRRS znaša 23 milijonov evrov, od tega 3 milijone nepovratnih, 20 milijonov pa povratnih spodbud.

Slovenski podjetniški sklad bo izvedel dva razpisa za podporo podjetništvu na obmejnih problemskih območjih. Za zagon novoustanovljenih podjetij bo namenjenih 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, za mikrokredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem pa 10 milijonov povratnih spodbud.

Na podlagi Programa ukrepov razvojnih spodbud na področju gospodarskega, okoljskega, družbenega in kulturnega razvoja ter razvoja človeških virov (99. člen Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev) bo ministrstvo izvedlo razpis za ureditev javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče v vrednosti 20 milijonov evrov.

Ministrstvo bo s področja lokalne samouprave izvedlo razpis za sofinanciranje skupnih občinskih uprav v višini 14,5 milijona evrov.

Objave prvih razpisov oziroma pozivov so predvidene že v drugi polovici leta 2026, izvajanje projektov pa bo potekalo v letih 2027 in 2028, pri nekaterih ukrepih tudi dlje. Namen načrtovanih spodbud je krepitev regionalnega razvoja, povečanje konkurenčnosti gospodarstva, izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev ter spodbujanje trajnostnih in razvojno usmerjenih naložb.