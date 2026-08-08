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ponedeljek, 10 avgusta, 2026
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V torek občutna pocenitev goriv

FokusSlovenija
Fotografija je simbolična.(Foto: STA)

Piše: C. R.

Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih.

Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih Financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov, za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša, liter naj bi se pocenil za okoli sedem centov.

Zaradi velikih dnevnih nihanj na trgih in gibanja tečaja evra glede na dolar so možna tudi odstopanja od osrednje ocene, pri tem opozarjajo na Financah.

Cenovna razbremenitev bo nižja od osrednjih ocen, če se bo vlada v ponedeljek morda odločila za zvišanje trošarin.

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