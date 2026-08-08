Nad oporiščem v zahodni Nemčiji opazili brezpilotna letalnika

Piše: STA

V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so v petek sporočile nemške oborožene sile. Po incidentu z dronom z eksplozivom, ki se je ta teden zgodil na letališču v Leipzigu, so medtem na letališču postavili dodaten varnostni radar, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potem ko so nemške oblasti v noči na sredo na letališču v Leipzigu v zvezni deželi Saška na vzhodu države odkrile dron, ki je bil opremljen z eksplozivom in detonatorjem, so v četrtek okoli 22. ure v oporišču Mechernich zahodno od Bonna v zraku opazili dva drona, je potrdila tiskovna predstavnica operativnega poveljstva nemške vojske.

Dodala je, da je vojaška policija preiskovala incident. Primer so nato predali policiji v Euskirchnu, ki je sprožila preiskavo. Policija incidenta v petek ni komentirala, poroča dpa.

V petek naj bi se na sklic kanclerja Friedricha Merza sestal nemški svet za nacionalno varnost zaradi drona, ki so ga na letališču Leipzig/Halle našli v bližini ukrajinskega tovornega letala, in zaradi trka drugega letala z neznanim predmetom v zraku.

Preiskavo incidenta na letališču v Leipzigu je prevzelo zvezno tožilstvo, Nemčija pa doslej zanj ni okrivila še nikogar. Notranji minister Alexander Dobrindt je incident na leipziškem letališču opisal kot “scenarij hibridnega napada”. Opozoril je, da opažanja dronov sicer niso nič novega, a da brezpilotnik z eksplozivom na območju letališča pomeni novo stopnjo nevarnosti.

Agencija dpa, ki povzema spletno stran Tag24, danes poroča, da je bila na letališču v Leipzigu postavljena dodatna postaja s specializiranim radarjem. Šlo naj bi za radarski sistem, ki lahko približujoče se drone zazna z večjih razdalj in sledi njihovim letom. Več informacij o radarskem sistemu agenciji dpa od zvezne policije ni uspelo pridobiti.

Rusko veleposlaništvo v Berlinu pa je v petek na Telegramu incident na leipziškem letališču označilo za provokacijo, katere cilj je okriviti Rusijo, poroča dpa. Dodalo je, da incident na omenjenem letališču “koristi le interesom Kijeva in militarističnemu krilu evropskega političnega vrha”.

Letališče Leipzig/Halle ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim za nemško vojsko in zaveznice v Natu, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines.