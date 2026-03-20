Slaba udeležba na nezakonitih in oderuško zaračunanih predčasnih voliščih

Piše: Spletni časopis

Drastičen upad zanimanja volivcev v primerjavi s prejšnjimi volitvami kažejo podatki po zaprtju predčasnih volišč pred nedeljskimi volitvami.

Predčasno veliko bolj kot v nedeljo praviloma volijo volivci levih (vladnih) strank. Po podatkih Državne volilne komisije (DVK) je upad udeležbe na predčasnih voliščih očiten: v primerjavi s prejšnjimi volitvami je na volišča prišlo 37,2 % manj volivcev.

Preračun upada udeležbe (2026 vs. 2022):

Dan predčasnega glasovanja Volivci 2022 Volivci 2026 Upad v odstotkih 1. DAN (torek) 35.754 24.559 -31,31 % 2. DAN (sreda) 48.455 29.652 -38,81 % 3. DAN (četrtek) 45.941 27.494 -40,15 % SKUPAJ 130.150 81.705 -37,22 %

Skupaj je v treh dneh predčasno glasovalo kar 48.445 volivcev manj kot pred štirimi leti. Na manjšo udeležbo je morda vplivalo, ker je kar 24 predčasnih volišč po državi določenih izven volilnih okrajev, kar je v nasprotju z zakonodajo, ki zahteva, da mora biti volišče na območju okrajne volilne komisije. Zakon so najbolj kršili v Ljubljani, ker je kar 14 okrajev stisnjenih v Stožice. Samo najem tega prostora bo davkoplačevalce stal okoli 120.000 evrov. Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša (SDS) je volivce pozval, naj se izognejo nezakonitim voliščem, in napovedal po-volilne spore zaradi kršenja postopkov. Iz DVK so na očitke o kršenju zakonov odgovorili, da je to običajno ravnanje in da drugih ustreznih prostorov ni bilo mogoče dobiti.

Podatki za vse tri dni kažejo na dramatičen trend: če je bil prvi dan upad še 31-odstoten, je zadnji dan predčasnega glasovanja na volišča prišlo kar 40 % manj ljudi kot leta 2022. Skupno je predčasno glasovalo za dobrih 37 % manj volivcev.

Kam izginja denar, če ga stranke ne smejo prejeti?

Nizka udeležba na predčasnih volitvah odpira vprašanje o učinkovitosti uradnih kampanj, pokazal pa se je tudi globlji problem financiranja kampanj in strank. Zakon o volilni in referendumski kampanji strogo omejuje zneske, ki jih stranke smejo porabiti (približno 680.000 EUR za celo državo). Vendar pa nedavno razkriti pogovori “elite moči” okoli Roberta Goloba in podatki o prihodkih provladnih NVO-jev kažejo na vzporedni finančni sistem. Ker se denar iz podjetij in tujih virov ne smejo stekati neposredno k strankam, se denar preusmerja k nevladnim organizacijam (NVO) in medijem. Le zavoda pod okriljem Nike Kovač (Inštitut 8. marec in My Voice, My Choice) sta v času Golobove vlade prejela skoraj 3 milijone evrov nepreglednih sredstev. To je denar, ki se dejansko porablja za politično propagando in “mobilizacijo”, a je zunaj nadzora računskega sodišča in vseh pravil. Preko podjetij blizu vladajoče koalicije se financirajo tudi medijski projekti, ki služijo kot podaljšana roka vladne kampanje. Denimo širjenje spinov, kako je pravi problem te slike nenavadnega pretakanja denarja pod mizo in sicer zlorab oblasti Janez Janša in podjetje Black Cube, ki je po mnenju 8. marca za delom nerodnih posnetkov o koruptivnih praksah.