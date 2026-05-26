Še trije dnevi za podpis – bi radi plačljivo parkirišče pred vsakim domom?

Piše: Sara Kovač

Ljubljančani imajo na voljo še štiri dni za oddajo podpisa za razpis referenduma proti novemu parkirnemu režimu Mestne občine Ljubljana. Pobudo podpira mreža civilnih iniciativ, povezanih v skupno gibanje prebivalcev ljubljanskih sosesk, ki opozarja, da predlagane spremembe ne rešujejo parkirne stiske, temveč prebivalcem nalagajo nove stroške in omejitve. Spomnimo, da so Zorana Jankovića prebivalci Štepanjskega naselja na zboru občanov pred kratkim izžvižgali, ko je predlagal, naj civilna iniciativa umakne pobudo za referendum proti novemu parkirnemu režimu, v zameno pa bi jim ponudil začasno podaljšanje brezplačnih dovolilnic.

Zoran Janković z novim odlokom uvaja plačljivo parkiranje po praktično vseh stanovanjskih soseskah, kar bo pomembno vplivalo na vsakdanje življenje številnih družin in stanovalcev. Med ključnimi spremembami izpostavljajo plačljivo parkiranje 24 ur na dan in sedem dni v tednu, omejitev na eno parkirno dovolilnico na stanovanje, izgubo pravice do prve dovolilnice za lastnike zemljišč po ZVEtL-1 ter okrepljen redarski nadzor. Ob tem opozarjajo tudi na visoke stroške sankcioniranja, saj odvoz vozila s pajkom pomeni kazen v višini 240 evrov.

Civilne iniciative poudarjajo, da parkirna problematika v Ljubljani ni nova. Nasprotno, gre za posledico dolgoletnega pomanjkanja načrtovanja in nezadostnih vlaganj v prometno infrastrukturo. Prav zato menijo, da dovolilnice same po sebi ne morejo rešiti osnovnega problema – pomanjkanja parkirnih mest.

Občina prebivalcem le izstavlja račune

Posebej kritični so do pristopa občine, ki naj namesto celovitih rešitev prebivalcem predvsem izstavljala račun. Opozarjajo, da kaznovanje potrebe po parkiranju ni pravi odgovor v mestu, kjer javni potniški promet po njihovem še vedno ne dosega pričakovane učinkovitosti, številne kolesarske povezave pa ostajajo nepovezane ali neustrezno urejene. Dodajajo, da občina ne more odgovornosti za desetletja nastajanja parkirne stiske preložiti zgolj na prebivalce.

Zbiranje podpisov se je začelo 24. aprila in bo trajalo do 28. maja. Za razpis referenduma morajo pobudniki zbrati približno 13.000 podpisov oziroma podporo najmanj petih odstotkov volivcev v Mestni občini Ljubljana. Podpise je mogoče oddati osebno na upravnih enotah ali elektronsko prek portala eUprava.

Če se bo zbralo zadostno število podpisov bo to prvi referendum proti Jankoviću v dvajsetih letih”, je dejal Primc.