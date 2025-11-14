(PREJELI SMO) Novi e-Glasnik za življenje, družine in svobodo, št. 275-2025, 13.11.2025

V naslednjem tednu razdeljujemo referendumski letak! Javite se za razdelitev referendumskega letaka! Prosimo, da se javite za razdeljevanje letakov v vaši občini. Sporočili vam bomo vse podrobnosti in se dogovorili za dostavo letakov. Javite se z vpisom v tabelo na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP0GaauLPexwIHBuusZQCxrB0ZaZZtUoY49s7_WrOSy746ow/viewform?usp=dialog V rubriko »Vaše mnenje« vpišite območje, kjer boste razdelili letake.

Shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo, ponedeljek, 17.11., ob 14.30 pred Lj. Magistratom! Ministrstvo še ni odločilo o pritožbah zoper nezakonito in nevarno gradbeno dovoljenje za kanal C0. Zoran Janković je v zadnjih tednih ponovno večkrat zagrozil z zagonom kanala C0. Iz novega prostorskega načrta Ljubljane pa je razvidno, da bi se preko kanala C0 vsak dan tovorilo ne le 3.000.000, ampak več kot 6.000.000 litrov (!!!) nevarnih kanalizacijskih odplak vsak dan – na najbolj potresnem območju v Sloveniji in po ceveh, ki v skladu s standardom lahko puščajo! Nujno moramo vztrajati, zato lepo vabljeni, na že 26. shod za zaščito čiste pitne vode pred Ljubljanskim magistratom, ki bo ta ponedeljek, 17.11., ob 14.30 uri. Povabite naprej!

Oglejte si stališča zdravniške stroke! Vse krovne zdravniške organizacije PROTI zastrupitvi bolnikov 12. novembra so na skupni predstavitvi vse krovne zdravniške organizacije ponovno sporočile, da nasprotujejo zakonu o zastrupitvi bolnikov in opozorile na velike nevarnosti, ki jih zakon prinaša za bolnike in zdravnike. Več: Slovenske zdravniške organizacije: Če želimo pomagati, potrebujemo Zakon o paliativni oskrbi in ne o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Skupna izjava vseh največjih verskih skupnosti PROTI zastrupitvi bolnikov 12. novembra so vse največje verske skupnosti predstavile skupno izjavo, v kateri nasprotujejo zastrupitvi bolnikov in poudarjajo, da je zastrupitev bolnikov s stališča verskih skupnosti nesprejemljiva. Poudarili so tudi, da bi se po uzakonitvi bolni in ostareli lahko počutili kot breme. Več: Izjava verskih skupnosti v Sloveniji pred referendumom | Katoliška cerkev.

Preberite: Kanadski zdravniki svarijo slovenske zdravnike Kanadski zdravniki v pismu opozarjajo na svoje negativne izkušnje in zelo sporne posledice, ki jih je uvedba zastrupitve bolnih in starejših prinesla v Kanadi. Celoten prevod pisma si lahko preberete tukaj: Kanadski zdravniki svarijo slovenske zdravnike | ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine

Zlorabe, ki jih uvaja zakon: 1. Postopek zastrupitve bolnika bi se lahko izvedel brez bolnikovega podpisa! 2. V komisiji za odločanje o zastrupitvi bolnikov bi sodelovali samo zdravniki, ki podpirajo zastrupitev bolnikov. 3. V potrdilu o smrti ne bi smela biti zapisana zastrupitev kot razlog smrti, ampak bi zdravnik moral zapisati lažen razlog smrti. 4. Zdravniki ne bi imeli dolžnosti obveščanja najbližjih svojcev, da je njihov sorodnik v postopkih zastrupitve! Po zakonu ne bi imeli pravice vedeti, da je vaša mama ali vaš oče, lahko tudi vaš polnoleten otrok, v postopku za zastrupitev.

Oglejte si izseke soočenja o zastrupitvi bolnikov na POP TV: https://youtu.be/vxhOK9n_mxk

