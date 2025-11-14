(PREJELI SMO) Novi e-Glasnik za življenje, družine in svobodo, št. 275-2025, 13.11.2025

|
|
|
|Shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo, ponedeljek, 17.11., ob 14.30 pred Lj. Magistratom!
Ministrstvo še ni odločilo o pritožbah zoper nezakonito in nevarno gradbeno dovoljenje za kanal C0. Zoran Janković je v zadnjih tednih ponovno večkrat zagrozil z zagonom kanala C0. Iz novega prostorskega načrta Ljubljane pa je razvidno, da bi se preko kanala C0 vsak dan tovorilo ne le 3.000.000, ampak več kot 6.000.000 litrov (!!!) nevarnih kanalizacijskih odplak vsak dan – na najbolj potresnem območju v Sloveniji in po ceveh, ki v skladu s standardom lahko puščajo! Nujno moramo vztrajati, zato lepo vabljeni, na že 26. shod za zaščito čiste pitne vode pred Ljubljanskim magistratom, ki bo ta ponedeljek, 17.11., ob 14.30 uri. Povabite naprej!
|
|
|Kampanija odlično poteka! Hvala, da ste aktivni!
Vzemite si čas! Velik del referendumske kampanje poteka na facebooku, X, instagramu in tik toku. Na družbenih omrežjih objavljajte, komentirajte, delite in všečkajte stališča proti zastrupitvi bolnikov. Ko ste enkrat na objavi, vzame zelo malo časa, če naredite vse hkrati. Ko delite in všečkate referendumske vsebine, računalniški algoritmi te vsebine pogosteje prikazujejo na družbenih omrežjih. Komentiranje je pomembno, saj s tem ustvarjate javno mnenje. Dovolj je, da pod objavo napišete samo: »Sem PROTI zastrupitvi bolnikov.«
|
|
|
|Skupna izjava vseh največjih verskih skupnosti PROTI zastrupitvi bolnikov
12. novembra so vse največje verske skupnosti predstavile skupno izjavo, v kateri nasprotujejo zastrupitvi bolnikov in poudarjajo, da je zastrupitev bolnikov s stališča verskih skupnosti nesprejemljiva. Poudarili so tudi, da bi se po uzakonitvi bolni in ostareli lahko počutili kot breme. Več: Izjava verskih skupnosti v Sloveniji pred referendumom | Katoliška cerkev.
|
|
|
|V pogovorih povejte, da ste PROTI!
V teh dneh se mnogi pogovori dotaknejo referenduma o zastrupitvi bolnikov. V pogovorih povejte, da boste PROTI zastrupljanju bolnikov, to argumentirajte in povejte svoje osebne razloge in pričevanja. Ne pustite, da bodo v družbah govorili samo tisti, ki podpirajo zastrupitev bolnikov.
|
|
|Zlorabe, ki jih uvaja zakon:
1. Postopek zastrupitve bolnika bi se lahko izvedel brez bolnikovega podpisa!
2. V komisiji za odločanje o zastrupitvi bolnikov bi sodelovali samo zdravniki, ki podpirajo zastrupitev bolnikov.
3. V potrdilu o smrti ne bi smela biti zapisana zastrupitev kot razlog smrti, ampak bi zdravnik moral zapisati lažen razlog smrti.
4. Zdravniki ne bi imeli dolžnosti obveščanja najbližjih svojcev, da je njihov sorodnik v postopkih zastrupitve! Po zakonu ne bi imeli pravice vedeti, da je vaša mama ali vaš oče, lahko tudi vaš polnoleten otrok, v postopku za zastrupitev.
|
|
|
|Podprite naše aktivnosti!
Navodilo za nakazilo:
Združenje Gibanje za otroke in družine, Malejeva 3, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6000 0000 0664 036
referenca/sklic: SI 99
namen: referendum bolniki 2025
|
|
|Prosimo, namenite 1% dohodnine Glasu za otroke in družine za naše delovanje! Hvala vsem, ki ste se že odzvali naši prošnji!
Če 1% dohodnine ne namenite nikomur, bo ta vaš denar vlada brez vašega soglasja dala skrajno levičarskim »nevladnim« organizacijam. Z vašo donacijo dohodnine bo naš GLAS še močnejši za družine, mlade in starejše. Namenitev 1% dohodnine je za vas brezplačna, vendar zelo pomagate izpolnjevati naše zelo potrebno poslanstvo.
Dve možnosti: 1. obrazec v priponki natisnite, izpolnite ter osebno ali po pošti pošljite priporočeno na vaš najbližji finančni urad. Izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošljete tudi na naslov: Glas za otroke in družine, Malejeva 3, 1000 Ljubljana in ga bomo mi poslali na pravi davčni urad.
2. elektronsko (za bolj računalniško usposobljene), povezava: eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si)