Po državah zastoji, na železnicah pa omejitve hitrosti

Piše: C. R.

Pred prihajajočim praznično podaljšanim koncem tedna prometnoinformacijski center znova beleži zastoje po cestah po državi. Na vipavski hitri cesti pa je zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice proti Razdrtemu.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg tri kilometre. Zaprt je uvoz Hrušica proti Avstriji, na izvozu Jesenice vzhod, Lipce je dovoljen samo lokalni promet. Polni sta tudi cesti Bohinjska Bela-Bled in Lesce-Bled.

Zastoji so tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici iz smeri Viča in Brda proti Kozarjam ter naprej na primorski avtocesti mimo priključka Brezovica proti Kopru in v obratni smeri na posameznih odsekih med Postojno in Brezovice. Gneča pa je tudi na cesti Logatec-Vrhnika.

Na štajerski avtocesti so zastoji pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gost promet z zastoji beležijo tudi na cesti Celje-Vojnik.

Gneča je tudi na dolenjski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Karteljevo proti Obrežju. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan promet tudi na drugih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč.

Zamude so tudi na železnicah. Zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v prometu so Slovenske železnice preventivno omejile hitrost vlakov na nekaterih progah. Omejitve bodo veljale od danes do sobote od 13. do 18. ure. Pričakovati je zamude, so danes sporočili iz Slovenskih železnic.