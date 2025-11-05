(NOVO MESTO) V Eagle Events zagotavljajo, da so ob tragični zabavi v LokalPatriotu zagotovili vse, kar je bilo treba

Piše: Moja Dolenjska

Po napadu pripadnika romske skupnosti, zaradi katerega je v soboto 25. oktobra umrl 48-letni Aleš Šutar, so se v izjavi za javnost oglasili v podjetju Eagle Events, Kavalir d. o. o., ki je organiziralo dogodek v LokalPatriotu. Kot so zapisali, so nad dogodkom globoko pretreseni, hkrati pa zagotavljajo, da je bilo z njihove strani narejeno vse, kar je treba.

Kot so zapisali, v podjetju izražajo iskreno sožalje družini in bližnjim umrlega Aleša ter vsem, ki jih je tragičen dogodek prizadel. “Dogajanja zadnjih dni so nas globoko pretresla in odločno obsojamo vsakršno obliko nasilja, ne glede na okoliščine ali kraj, kjer se zgodi,” je zapisal Anžej Tomaž Hvala iz omenjenega podjetja.

Kot zagotavljajo, vse njihove prireditve potekajo skladno z zakonodajo in pod nadzorom pristojnih organov, pri čemer varnost vedno postavljajo na prvo mesto. O konkretnem dogodku, ki se je zgodil v LokalPatriotu, so bili po navedbah Hvale obveščeni naknadno, takoj, ko so zanj izvedeli, pa so “nemudoma stopili v stik s policijo ter izrazili polno pripravljenost na sodelovanje in posredovanje vseh razpoložljivih informacij”.

Glede vprašanj, zakaj varnostna služba, ki je varovala dogodek, ni posredovala, ko so Romi pred klubom najprej pretepli 16-letnika, nato pa napadli še Aleša Šutarja, navaja, da so se “omenjeni incidenti zgodili izven območja prizorišč, torej na javnih površinah, kjer organizator nima več pristojnosti ali možnosti neposrednega nadzora”. “Znotraj prizorišč je bila varnost obiskovalcev zagotovljena v sodelovanju z licencirano varnostno službo in na podlagi potrjenih varnostnih načrtov, usklajenih s policijo,” pravi. Na vprašanje, zakaj so varnostniki Rome, potem ko so pred klubom že povzročili en pretep, znova spustili nazaj v lokal, pa za zdaj ne odgovarja.

Glede nekaterih navedb v javnosti, da naj bi se to zgodilo zato, ker je bil (ali pa je še) vodja varnosti v lokalu v intimni zvezi z eno od Romkinj, pa Hvala pravi, da gre za nepreverjene informacije, ki jih še preverjajo.

V preteklosti sicer na dogodkih, ki jih organizirajo, niso zabeležili “varnostnih zapletov, kar je rezultat dolgoletnega sodelovanja z zanesljivimi varnostnimi službami in našega odgovornega pristopa k organizaciji prireditev”.

“Dogajanja, o katerih poročajo mediji, razumemo kot tragičen odraz širše družbene problematike nasilja, ki presega posamezne dogodke in organizatorje. Kot podjetje, ki želi mladim in širši javnosti ponujati varna in pozitivna družabna doživetja, bomo tudi v prihodnje storili vse, da zagotavljamo varnost, spoštovanje in odgovorno izvedbo vseh naših prireditev,” je še zapisal Hvala.

V Eagle Events so se sicer na tragični dogodek prvič odzvali v nedeljo zjutraj, dan po dogodku. Takrat so na svojem Facebook profilu dogodek obžalovali, izrekli sožalje družini in obsodili nasilje.