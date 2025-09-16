Na Severnem Primorskem zaradi neurja reševali nekaj vozil, toča zasula Novo mesto

Piše: C. R.
Okoli poldneva je na Severnem Primorskem zalilo več podhodov. Na železniškem podhodu v Šempetru se je ustavilo več vozil, ki so zapeljala v vodo, okoli 16 ljudi so reševali gasilci, je za STA dejal poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Danes lahko na Primorskem po napovedih Arsa nastane še kakšna močnejša nevihta.
Meteorne vode so na Severnem Primorskem zalile kleti nekaj hiš, sprožilo se je tudi nekaj plazov, je pojasnil Kosmač. Po kratki nevihti so poklicni gasilci Nove Gorice začeli odstranjevati posledice. “Voda je odtekla, nekaj plazov pa bo treba verjetno reševati,” je dejal Kosmač.
Neurje se je po njegovih besedah od Šempetra in Vrtojbe začelo seliti proti občini Renče-Vogrsko. Največ hiš pa je poplavilo v Prvačini oziroma v Volčji Dragi.
Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) lahko danes predvsem na Primorskem, v pasu od Zgornjega Posočja do južnega dela Primorske, nastane še kakšna močnejša nevihta. Ozračje se bo po polnoči umirilo, so še zapisali.
Zaradi neurja sta po podatkih prometno-informacijskega centra zaprti cesti Šempeter-Dornberk, na odseku Volčja Draga-Bazara ter Volčja Draga-Bukovica, pri Bukovici.
Neurje je danes popoldne zajelo tudi Novo mesto. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini trenutno izvaja več kot 110 intervencij in stanje na terenu uspešno obvladujejo, so sporočili z občine.
V neurju je bilo poškodovanih več gospodarskih in stanovanjskih objektov na območju Žabje vasi, Drske in Šmihela, meteorna voda je zalila Športno dvorano Leona Štuklja, novo negovalno bolnišnico Julija in prostore Šolskega centra Novo mesto, ki ga bo še danes obiskal minister za vzgojo in izobraževanje.
Razkrilo je tudi del strehe Osnovne šole Drska. Za šolarje oziroma vse prisotne v šoli je bilo pravočasno poskrbljeno, zaradi sanacije objekta pa v sredo pouka na Osnovni šoli Drska ne bo. O organizaciji pouka v prihodnjih dneh bodo starši učencev Osnovne šole Drska in Šolskega centra Novo mesto obveščeni preko sistema eAsistent.
Zaradi varovanja premoženja so v Novem mestu uspešno zaprosili za aktivacijo sistema državne Civilne zaščite. Najpogostejše intervencije gasilskih enot so trenutno črpanje vode iz objektov, odstranjevanje naplavin, prekrivanje razkritih objektov, čiščenje cest in odstranjevanje podrtih dreves.
Na Mestni občini Novo mesto za tekoč potek intervencij občane in občanke naprošajo, da se izogibajo poplavljenim območjem, ne vozijo po zalitih cestah ter dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. O dogajanju na terenu bo Mestna občina Novo mesto sproti obveščala na spletni strani in družbenih omrežjih.
Na območju Novega mesta so zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice, nastali so zastoji, poroča prometno-informacijski center. Voznike zato opozarjajo, naj vozijo previdno.