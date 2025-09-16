Na Severnem Primorskem zaradi neurja reševali nekaj vozil, toča zasula Novo mesto

Piše: C. R.

Okoli poldneva je na Severnem Primorskem zalilo več podhodov. Na železniškem podhodu v Šempetru se je ustavilo več vozil, ki so zapeljala v vodo, okoli 16 ljudi so reševali gasilci, je za STA dejal poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Danes lahko na Primorskem po napovedih Arsa nastane še kakšna močnejša nevihta.

Meteorne vode so na Severnem Primorskem zalile kleti nekaj hiš, sprožilo se je tudi nekaj plazov, je pojasnil Kosmač. Po kratki nevihti so poklicni gasilci Nove Gorice začeli odstranjevati posledice. “Voda je odtekla, nekaj plazov pa bo treba verjetno reševati,” je dejal Kosmač.

Neurje se je po njegovih besedah od Šempetra in Vrtojbe začelo seliti proti občini Renče-Vogrsko. Največ hiš pa je poplavilo v Prvačini oziroma v Volčji Dragi.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) lahko danes predvsem na Primorskem, v pasu od Zgornjega Posočja do južnega dela Primorske, nastane še kakšna močnejša nevihta. Ozračje se bo po polnoči umirilo, so še zapisali.

Zaradi neurja sta po podatkih prometno-informacijskega centra zaprti cesti Šempeter-Dornberk, na odseku Volčja Draga-Bazara ter Volčja Draga-Bukovica, pri Bukovici.

Neurje je danes popoldne zajelo tudi Novo mesto. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini trenutno izvaja več kot 110 intervencij in stanje na terenu uspešno obvladujejo, so sporočili z občine.