Levičarji iz Ambasade Rog znova v bran migrantom: na Viču skušajo preprečiti predajo treh Afričanov

Piše: A. S.

Danes zjutraj se je slabih sto levičarjev in Ambasade Rog zbralo pred azilnim domom na ljubljanske Viču, da bi preprečili deportacije treh migrantov, ki so jim bile zavrnjene prošnje za zaščito. Njihov predstavnik Miha Blažič je tarnal, da Ministrstvo za notranje zadeve izganja ljudi, ki naj bi se v Sloveniji zaposlili in so “vzorni” del družbe.

Ambasada Rog je znana po tem, da jo najbolj skrbijo migranti, v Rogu, preden jih je kar njihov ideološki tovariš vrgel na cesto, pa so tamkajšnji “stanovalci” večkrat nudili prostore migrantom. Po mnenju današnjih protestnikov so “deportacije nasilje države nad delavci”, še bolj zanimiv pa je bil njihov napis “smo delavci, ne kriminalci”. Večina migrantov in azilantov, ki ilegalno vstopijo v Slovenijo, so že s tem vstopom povzročili nezakonito dejanje, obenem pa predstavljajo, namesto nove delovne sile, predvsem strošek za slovenske davkoplačevalce.

Ministrstvo za notranje zadeve se sicer brani, da ne gre za deportacijo, ampak za predajo, saj Dublinska uredba določa, da prošnjo za mednarodno zaščito obravnava le ena država članica EU oziroma da je za prosilce za azil praviloma pristojna država članica, ki je prva zabeležila vstop te osebe v EU.

Seveda pa je levičarjem mar za uredbe in pravila le, ko jim slednja koristijo, medtem, ko jih v drugih primerih brez težav spregledajo in zganjajo vik in krik, ko se država končno le zgane in po ustaljenih praksah in pravilih dejansko deportira ilegalce, ki nezakonito vstopajo v Slovenijo. Med njimi so, sodeč po transparentih, tudi takšni, ki menijo, da Hrvaška “ni varna država”. Migranti bodo namreč vrnjeni naši sosedi, kjer bi morali zaprositi za azil, a očitno levi aktivisti menijo, da se lahko Afričani in Arabci prosto sprehajajo po Evropi in pač zaprosijo za zaščito in za denar tam, kjer jim je njim najbolj všeč.