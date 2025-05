Dr. Milan Zver ob prazniku dela in sv. Jožefa delavca

Piše: Moja Dolenjska

“Na današnji dan obeležujemo praznik dela, katoliška cerkev pa tudi god sv. Jožefa delavca, ki je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in zaščitnik družine – temeljne celice vsake zdrave in trdne družbe,” je zapisal evropski poslanec dr. Milan Zver.

Spomnil je, da je bil sv. Jožef je po svetopisemskem izročilu mizar, zato velja tudi za zgled človeka, ki si je z delom služil kruh, vzdrževal družino ter skrbel za vzgojo in rast Jezusa Kristusa.

“Delo ni zgolj sredstvo za preživetje, temveč tudi pot samouresničevanja, služenja drugim in odgovornega soustvarjanja skupnega dobrega. Pošteno delo je temelj dostojnega življenja in napredka naše družbe,” je ob današnjem dnevu zapisal dr. Milan Zver in dodal, “naj nas vzgled Svetega Jožefa navdihuje pri našem vsakdanjem delu. Današnji praznik pa naj bo priložnost, da izrazimo hvaležnost vsem delavcem, obrtnikom, kmetom, podjetnikom in vsem, ki s svojim trudom prispevajo k blaginji naše domovine.”