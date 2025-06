Znano, kakšen službeni avtomobil si je nabavil Borut Jamnik

Piše: Spletni časopis

Pogodba o nakupu, ki jo je ta teden morala objaviti SID Banka, kaže, da je Borut Jamnik zase in za članico uprave Stanka Šarc Majdič za 113.994 evrov pri podjetju PORSCHE INTER AUTO iz Ljubljane kupil dva povsem električna avtomobila VW ID.7 Torurer Pro S 4ALL. Vsak je z DDV stal 56.997 evrov.

Nakup je bil ugoden. Po ceniku, ki ga imajo objavljenega na VW, bi vas že osnovna inačica stala več:

S tem nakupom je Jamnik prehitel propadlo kandidatka Svobode na volitvah Mojco Kert, ki so jo iz Svobode pozneje nastavili na vrh državnega Borzena, ki od podjetja Star Solar našega premiera Roberta Goloba odkupuje elektriko iz sončnih panelov, dobičke pa premieru s tem sofinanciramo vsi državljani. Kertova si je tudi pri Porscu kupila električno Škodo Enyaq Sportline za 53.759 evrov. Prehitel pa je Jamnik tudi direktorje državnega GEN-I, ki so si že prej nakupili kup Tesl, VW ID.7 in Hyundai Kon.

Lestvica po ceni posameznega avtomobila na direktorja državnega podjetja je takšna:

Jamnikov nakup je pritegnil pozornost, ker je bil razpis objavljen po vladni uredbi o zelenem javnem naročanju, zahtevana oprema pa je precej eksotična: zvočni sistem z najmanj dvanajst zvočnikov s skupno močjo najmanj 600 W, ogrevan volan, ogrevani in hlajeni masažni sedeži, ambientna osvetlitev v najmanj desetih barvah… Nakup je najbrž primer zelenega zavajanja (t.i. greenwashing : Zeleno zavajanje (angl. greenwashing), to so pristopi zavajanja javnosti, da so poslovanje organizacije in/ali njeni proizvodi in storitve prijazni do okolja (in/ali širše družbe). Eksotičnih zahtev po hlajenih masažnih sedežih in celem nadstropju zvočnikov ni mogoče uvrstiti v do okolja prijazno ravnanje. Je pa gotovo prijazno do hrbtov in ušes šefov državnih podjetij, ki opravljajo naporne službe pretakanja državnega denarja.

Celotna pogodba o nakupu dveh električno gnanih “passatov” za šefa SID banke je takšna:

Vodilnim v državnih podjetjih se nakup električnih avtomobilov splača, ker jim za rabo teh avtomobilov v zasebne namene ni treba plačevati niti bonitete, ki je določena za rabo običajnih službenih avtomobilov v zasebne namene. Za zasebne prevoze v nobenem primeru ne plačujejo goriva, servisov, menjav gum in tega, kar je za večino državljanov velik strošek. Mesečni strošek bonitete pri novem dizelsko gnanem avtomobilu podobne vrednosti kot je Jamnikov je okoli 400 evrov. Za električne nič.

To je način, kako oblast povečuje plače in ugodnosti vodilnim v državnih podjetjih skozi obvode. Ugodnost je še iz časov prejšnje vlade Janeza Janše. Golobova vlada je iz tistih časov vse davčne ugodnosti prejšnje vlade za navadne ljudi takoj ukinila, teh za državno direktorsko in funkcionarsko elito pa se ni dotaknila.

Razkritje: Kot odgovorni urednik Dela sem nekoč uporabljal službena vozila tudi v zasebno rabo. Nekaj časa štirikolesno gnanega VW Passata WR6, ki pa ni bil nov in je že prevozil nekaj kilometrov. Pozneje Renaulta Laguno, ki je bil novejši dizel z manj kilometri in avtomatskim menjalnikom. Za Laguno, čeprav je bila tudi po ekskluzivnosti notranje opreme (in ne le športnosti pogona) slabši avto, je bila boniteta krepko višja. Visoka je pri novejših in z vidika države dražjih vozilih.