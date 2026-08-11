Ursula von der Leyen išče ime za …

Piše: C. R.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Instagramu objavila video, v katerem je delila ganljivo zgodbo o kokoški na družinski kmetiji, ki je posvojila dva piščančka. Ob tem je sledilce zaprosila, naj ji pomagajo najti ime zanju. V komentarjih so se pojavili šaljivi predlogi, nekdo je denimo predlagal Macron in Merkel.

Von der Leyen je na svojem profilu na Instagramu s svojimi sledilci danes delila zgodbo o kokoški Chickeletti in dveh ljubkih piščančkih na svoji kmetiji.

V videoposnetku razkrije, da Chickeletta na kmetiji ni imela lahkega življenja, saj se je večinoma držala zase, druge kokoške pa so jo ustrahovale.

Chickeletta je začela valiti, čeprav ni imela nobenega jajca. Obenem je na drugi kmetiji kokoš tri dni pred izvalitvijo zapustila svoja jajca, ki so jih dali v inkubator in izvalila sta se dva drobna piščančka. Dali so ju Chickeletti, ki ju je posvojila, s čimer so postali “ena srečna družina”, je povedala von der Leyen.

Vendar pa piščančka še nimata imena, zato je sledilce pozvala, naj ji pomagajo najti ime zanju. Ob tem je sicer priznala, da še ne vedo, katerega spola sta.

V komentarjih pod njeno objavo so sledili številni šaljivi predlogi, kot denimo Macron in Merkel, po francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu in nekdanji nemški kanclerki Angeli Merkel. Spet drugi so predlagali Henna in Alex, pri čemer Henna namiguje na nemško besedo Henne za kokoš, pa tudi Chickeletti in Chickelettus.

Med predlogi so se pojavili tudi Euro in Cent, Ceuta in Melilla, po španskih eksklavah v severni Afriki, ki sta bili nedavno v središču migrantske krize, ter Trump in Putin.

Kje je bil video posnet, iz objave ni razvidno. Vendar pa je znano, da von der Leyen počitnice in prosti čas, ko ne opravlja službenih dolžnosti na čelu Evropske komisije v Bruslju, običajno preživlja na družinskem posestvu blizu Hannovra v nemški zvezni deželi Spodnja Saška.