“Res žalostno, če se mesto predsednice DZ uporablja/zlorablja za kurbarijo …”

Piše: Moja Dolenjska

Razkritje portala Požareport, da ima ločena predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ljubezensko afero s kitaristom Borom Zuljanom in da je očitno razbila tudi njegov zakon, še naprej odmeva. Na dan prihajajo tudi nekatere podrobnosti o zlorabi funkcije predsednice DZ in porabi strankarskega in končno tudi davkoplačevalskega denarja.

Na afero se je med drugim odzval stalni komentator Ure resnice in kolumnist Aljuš Pertinač. Na omrežju X je zapisal: “Res žalostno, če se po ustavi druga najpomembnejša politična funkcija v državi uporablja/zlorablja za kurbarijo …”

Bojan Požar medtem piše, da naj bi Klakočarjeva potem, ko se je poleti 2023 začela sestajati z Zuljanom, zahtevala, da se Zuljana “spravi na pogodbo” v državnem zboru, vendar naj bi se ji uprla generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar. Zadevo naj bi moral miriti tudi tedanji vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, ki je predlagal, da bi Zuljan dobil pogodbo na centrali stranke, ker bi bilo to bolj skrito pred javnostjo, kar so nato tudi uredili.

“Povedano drugače, Novogoričana Bora Zuljana je želela imeti ob sebi, v Ljubljani ali na službenih poteh, zato mu je uredila priročno poslovno pogodbo, ki jo – prek Gibanja Svoboda – financiramo davkoplačevalci,” je zapisal Požar. Zuljan naj bi sicer dobil pogodbo za delo osebnega videosnemalca in producenta Klakočarjeve.