Prezgodaj se je ustavilo srce zelo znanega izvajalca narodnozabavne glasbe

Piše: C. R.

Umrl je Franci Tišler, ustanovni član ansambla Gašperji, baskitarist in baritonist omenjenega ansambla. Imel je le 58 let.

Kot so zapisali na portalu Veseljak, je Franci Tišler – Tiška sodeloval pri več kot 400 glasbenih posnetkih.

Ansambel Gašperji je bil prvotno folklorni trio s pevko, ki je nastal leta 1978, nato pa se je razširil v kvintet. Franci Tišler je bil član ustanovne zasedbe, ki so jo sestavljali še Brane Tičar na harmoniki, Primož Krišelj s klarinetom in pevka Mirjana Jugovič. Kasneje je pri ansamblu sodelovalo več

Ko je Ansambel bratov Avsenik prenehal delovati, je Slavko Avsenik veliko sodeloval in nastopal z Gašperji. Zanje je napisal tudi številne skladbe. V tujini so znani pod imenom Die Jungen original Oberkreiner in nadaljujejo glasbeno tradicijo Ansambla bratov Avsenik. Z ansamblom je aktivno sodeloval tudi humorist Kondi Pižorn, ki je z ansamblom posnel skladbo “Kondi in sedem Gašperjev”.