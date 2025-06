Predmeti enega najbolj kultnih režiserjev vseh časov na dražbi dosegajo rekordne vrednosti

Piše: STA, C. R.

Na dražbi avkcijske hiše Julien’s Auctions je bilo prodanih več sto predmetov iz zapuščine ameriškega režiserja Davida Lyncha. Za rdeč usnjen režiserski stol z režiserjevim imenom, ki je bil ocenjen med 5000 in 7000 dolarji, so iztržili kar 91.000 dolarjev oz. približno 78.000 evrov.

Aparat za espresso iz Lynchevega gospodinjstva, ocenjen na 3000 dolarjev, je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa našel novega lastnika za več kot 45.000 dolarjev. Za 35-milimetrske filmske kolute Lynchevega prvenca Eraserhead iz leta 1977 je prispelo 35 ponudb, cena se je na koncu povzpela na 52.000 dolarjev, pred dražbo so bili sicer ocenjeni med 500 in 700 dolarji. Za ikonično rdečo zaveso iz serije Twin Peaks pa so iztržili več kot 32.000 dolarjev.

Tudi za več scenarijev se je med zainteresiranimi razvnela huda tekma. Scenarij za nikoli dokončani filmski projekt Ronnie Rocket, ki je bil ocenjen na 300 dolarjev, je bil prodan za 195.000 dolarjev. Scenarij za film Mulholland Drive iz leta 2001 je bil prodan za 104.000 dolarjev.

Na dražbi v Los Angelesu so med drugim ponudili tudi glasbene inštrumente, plošče, pohištvo, umetniške predmete in slikarske pripomočke iz studia vsestransko nadarjenega umetnika.

Lynch je zaslovel s televizijsko serijo Twin Peaks ter kultnimi filmi, kot sta Divji v srcu in Modri žamet. Umrl je januarja v 79. letu starosti. Lani je sicer Lynch razkril, da so mu po skoraj 70 letih kajenja diagnosticirali emfizem pljuč, kronično bolezen, ki vse bolj otežuje dihanje.

Za režijo in scenarij je bil štirikrat nominiran za oskarja, a je vedno ostal praznih rok. Filmska akademija mu je leta 2019 podelila častnega oskarja.