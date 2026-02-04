Prebujenska pevka Billie Elish dejala: »Nihče ni ilegalen na ukradeni zemlji«, a se sama ne namerava odreči svojemu domu, zgrajenem na zemlji domorodcev

Piše: A. S.

Ameriška pop pevka Billie Elish je na podelitvi glasbenih nagrad Grammy v Los Angelesu, ki je potekala v prebujenskem proti-trumpovskem vzdušju, v svojem govoru kritizirala ICE in izjavila, češ da nihče ni ilegalen na »ukradeni zemlji«.

No, po sami prireditvi se je oglasilo domorodno ljudstvo Tongva, katerih predniki so prvotni prebivalci večjega območja Los Angelesa. Sporočili so, da Elish ni stopila v stik z njimi glede svojega posestva. Na ozemlju njihovih prednikov namreč tudi pevkina večmilijonska hiša v Los Angelesu. Predstavniki Tongva Tribe so potrdili, da se zavedajo, da je njena nepremičnina zgrajena na njihovem zgodovinskem ozemlju, vendar poudarili, da Billie Eilish z njimi do danes ni stopila v neposreden stik glede tega vprašanja.

V uradni izjavi so zapisali, da cenijo širše sporočilo o priznanju zgodovinske krivice do domorodnih ljudstev, vendar opozorili, da splošne izjave o »ukradeni zemlji« brez konkretnega priznanja skupnosti, na katere se nanašajo, ostajajo prazne. Po njihovih besedah bi morale javne osebnosti, ki se javno zavzemajo za tovrstne teme, narediti tudi korak dlje in vzpostaviti dialog z dejanskimi potomci prvotnih prebivalcev teh območij.

Native tribe whose land Billie Eilish’s mansion sits on say she has NOT reached out to them, after her “stolen land” comments. “We do understand that her home is situated in our ancestral land…Eilish has not contacted our tribe directly regarding her property.” – Tongva Tribe pic.twitter.com/KFZKl3WD4l — Oli London (@OliLondonTV) February 3, 2026

Tongva so še dodali, da ne zahtevajo simbolnih gest, temveč spoštljivo priznanje in resnično vključenost njihove skupnosti v razpravo o zgodovini in sedanjosti zemljišč, na katerih danes stojijo nekatera najbolj prestižna posestva v Kaliforniji. Do zdaj Billie Eilish na njihove navedbe javno ni odgovorila, kar je dodatno podžgalo razprave o domnevni razliki med javnim aktivizmom slavnih in njihovim zasebnim življenjem.

Billie Elish se je tako že drugič znašla v zagati. Pred časom je bila namreč tudi sama tarča kritik svojih prebujenskih tovarišev, ko je na koncertu v Dublinu na Irskem dejala: »Kot veste sem irskega porekla. Čeprav nisem od tu, je res super priti nekam kjer vsi izgledajo isto kot jaz in so vsi enako bledi«. Seveda je bila zaradi tega obtožena rasizma.