Poslovila se je ikona ameriške country glasbe

Piše: STA

V starosti 80 let je umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad grammy ter bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Zaslovela je tudi na filmskih zaslonih.

“Dolly je živela v luči in je sedaj v Jezusovih rokah,” je v posnetku, objavljenem na družbenih medijih, sporočil njen nečak. Kot je med drugim še dejal, je v svojem življenju odprla vrata generacijam pevcev, glasbenikov in sanjačev.

Njeno smrt je potrdila tudi njena ekipa za odnose z javnostmi. “Globalna ikona in humanitarka, Dolly Parton, svetu znana kot priljubljena pevka, avtorica skladb, filantropka, igralka in avtorica, je danes mirno umrla v Nashvillu v Tennesseeju. Stara je bila 80 let,” so sporočili po poročanju ameriških medijev.

Vzrok njene smrti ni znan, je pa pevka, katere soprog Carl Dean je umrl lani, v zadnjem času večkrat omenjala svoje slabo zdravstveno stanje. Maja je Parton odpovedala niz koncertov v Las vegasu in pojasnila, da med zdravljenjem ne more nastopati na odru.

Parton, ki je bila znana tudi kot “kraljica country glasbe”, je v svoji več kot pol stoletja dolgi glasbeni karieri izdala okoli 50 albumov ter napisala več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic.

Med njene uspešnice sodijo Jolene, 9 To 5, Islands in The Stream, Here You Come Again in I Will Always Love You. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi 11 grammyjev, leta 2011 za življenjsko delo.

Zablestela je tudi na filmskih zaslonih, med drugim v filmu Jeklene magnolije.

Leta 2022 je napisala tudi svoj prvi roman z naslovom Run Rose Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je 76-letni glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson.

Dolly Parton se je leta 1946 rodila v revno kmečko družino, ki je živela v skromni koči na obrežju reke Little Pigeon River v ameriški zvezni državi Tennessee. Bila je četrta od 12 otrok. Njen oče Robert Lee Parton je gojil tobak.

Njena mati je, kot je povedala Parton, ves čas prepevala ljudske pesmi in v njej vzbudila ljubezen do glasbe. Nanjo naj bi vplivala tudi teta, ki je igrala kitaro in skladala pesmi. Njen stric jo je medtem na nekaterih njenih prvih nastopih spremljal na kitari.

Parton je od šestega leta pela v lokalni cerkvi, v kateri je bil njen dedek pastor, še pred najstništvom pa je že nastopala na lokalni televizijski postaji. Pri starosti 13 let je z nastopom na odru prireditve Grand Ole Opry v Nashvillu že dosegla enega od vrhunec country glasbe. Do leta 1967, ko je bila stara 21 let, je bila med najbolj prepoznanimi osebnostmi ameriške glasbe.

Predsednik ZDA Donald Trump je njeno smrt danes označil za “resnično izgubo za milijone ljudi” in odredil, naj se zastave po državi spustijo na pol droga. “Zelo žalostno, da je pravkar umrla Dolly Parton, ena največjih country pevk in še veliko več,” je na svojem omrežju Truth Social objavil Trump. “Nikoli ni bilo nikogar takšnega, kot je bila ona, in ga nikoli ne bo,” je še dodal.