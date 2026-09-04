V novi številki revije Demokracija preberite: Aleksander Rant: V izbiro Borisovega naslednika bodo močno vključeni naše gledalke in gledalci

Piše: Petra Janša

Nova sezona na Novi24TV je že v polnem teku. O spremembah, ki jih prinaša jesen, smo se pogovarjali z odgovornim urednikom in voditeljem Aleksandrom Rantom.

DEMOKRACIJA: Nova sezona na Novi24TV je že v polnem teku. Kaj vse prinaša in katere novosti morajo gledalci to jesen obvezno spremljati?

Aleksander Rant: Ta jesen bo prinesla veliko sprememb, ki pa bodo prihajale postopoma, saj Nova24TV ni tak medij kot večina drugih in naši ljudje poleti odidejo na zaslužene dopuste. Pripravljamo sicer prenove oddaj in studiev ter načrtujemo tudi nove oddaje, a vse te spremembe se bodo zgodile postopoma v jesenskem času. Že v torek, 1. septembra, pa lahko gledalci pričakujejo nove jutranje novice, ki bodo ustvarjene s pomočjo umetne inteligence. Vsebino bo sicer še vedno urejal človek, zato so skrbi glede tega odveč; le studio, voditelj in glas bodo generirani z umetno inteligenco. Te novice bodo na sporedu ob 6. uri zjutraj. Načrtujemo tudi prenos svetih maš od ponedeljka do petka ter ob nedeljah. Zato bomo večerne novice zamaknili za 15 minut, na 19.45, saj bomo svete maše (iz Kosez) prenašali ob 19. uri. Ob nedeljah bo prenos najprej ob 10.30, morda pa v prihodnje tudi ob 7.30. Načrtovana je še popolna prenova studia za novice in oddajo Kdo vam laže?.

Boris Tomašič je pred poletjem obljubil prenovo oddaje Kdo vam laže?. Zdaj je verjetno že jasno, kdo je novi sovoditelj in kaj vse se je v oddaji spremenilo …

Ne, ni še jasno, kdo bo sovoditelj, saj je prijavni postopek šele v končni fazi. Zdaj bo sledil pogovor s kandidati, ki bodo nato morali svoje veščine pokazati pred občinstvom. V izbiro Borisovega naslednika bodo močno vključeni naše gledalke in gledalci. Zavedamo se namreč, da je Boris nepogrešljiv del skoraj vsakega večera, zato njegov naslednik – četudi samo za torkovo oddajo v živo – ne more biti nekdo, ki ga naši gledalci ne bi podprli. Prenova oddaje Kdo vam laže? pa ni mišljena samo glede voditelja, temveč tudi glede same zasnove oddaje. Trenutno razmišljamo o imitatorskem delu, glasbenem delu in mnogih zanimivih gostih, ki bi lahko popestrili oddajo. A vse to bo prišlo postopoma zdaj, ko ni več vsakdanje bitke za preživetje. Pa ne zato, ker bi prejeli kakšna sredstva, temveč le zato, ker je politični pritisk na nas in na naše oglaševalce popustil z odhodom Golobove vlade.

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