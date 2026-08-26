(GLOSA) Golobovih plesalcev ni več, sedaj so ostali še brez svojega zavoda

Piše: Gašper Blažič

Če se morda kdo spomni, je narodni heroj Robert Golob – Taubi leta 2022, malo pred volitvami, razglašal, da ljudje plešejo.

Pa so rekli, češ da se človeku blede in da mu je covid-19 očitno ponagajal v glavi. Navsezadnje se je v soočenje javil prek videozaslona, zaripel in s slušalkami na glavi. Ampak njegovi herojski napovedi so dali prav: kmalu zatem je res ogromno ljudi zaplesalo svoj šamanski ples.

Izkazalo pa se je vseeno, da je šlo za tiste vrste ples, ki ga prikazujejo freske v cerkvi v Hrastovljah. Pa čeprav je plesno vzdušje trajalo kar nekaj let. Verjetno pa je »golobnjak« tovrstno plesanje hitro opredelil kot nov prispevek k slovenski kulturni dediščini in čebinski princesi Asti naročil, naj to zadevo uredi tudi na državni ravni, torej v kulturi.

Rečeno, storjeno. Asta je brž poklicala Matijo Celjskega in nastal je nekakšen nov javni zavod, ki naj bi skrbel za sodobne plese. In, pazite, zaposlili naj bi tri plesalce. Zdi se, da je to vse, kar je ostalo od Golobovega plesa, za katerega nisem prepričan, ali je bil res ples v maskah ali ne. Preostalih šestnajst delovnih mest v zavodu pa naj bi bilo namenjeno administraciji. Saj veste, ljudje potrebujejo službo, najhitreje pa jo najdeš – če si seveda »naš« – v državni upravi. Preprosto tako, da ti odprejo novo delovno mesto in te povabijo. Ples je stvar prostega časa, ljudje pa morajo od nečesa živeti, mar ne?

Da bi lahko trije plesalci predstavili vse bogastvo sodobne plesne umetnosti, je pač treba izpolniti kup papirjev, narediti cel kup elaboratov in študij, poklicati na tisoče ljudi, poslati ogromno pošte, pripraviti obrazce, najeti dvorane, jih počistiti po končani predstavi, nato pa pisati poročila. In takšno delo seveda veliko stane. Takole čez palec kakšen milijon na leto. Časti seveda narod, kdo pa drug.

Enako kot na javnem zavodu RTV Slovenija, kjer imajo menda kar hude finančne težave, ker jim gledanost upada. Morda bodo zato razširili RTV-prispevek z gospodinjstev na vse državljane. In ga seveda mastno zvišali. Predlagam 50 evrov na mesec.