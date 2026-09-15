(PISMO BRALCA) Varujmo se antisemitizma!

Piše: Maks Ipavec, Begunje na Notranjskem

Ko berem in poslušam o izjemno negativnih reakcijah, ki jih uprizarja leva smer naših političnih veljakov do izvoljenega naroda Izraela, mi prihaja na misel 88. Davidov psalm, ki ga je genialni pesnik in kralj napisal že pred 3000 leti: »Spomni se sramote svojih služabnikov, na sebi nosimo sovraštvo vseh narodov. Gospod, glej, kako nas napadajo, kako žalijo tvoje izvoljeno ljudstvo« (Ps 88, 50-52).

Naj omenim samo nekaj surovih protijudovskih izjav naših kratkoumnih levih pristašev slovenskega roda. Ko so izvedeli, da bo naš predsednik vlade Janez Janša preselil naše veleposlaništvo v Jeruzalem, so dvignili veliko zadušljivega prahu. Robert Golob je Janši očital izrazito vazalni položaj v odnosu do Izraela, ki ima na vseh področjih človeškega življenja same genialne duhovne velikane. Zelo pritlehno izjavo je podal Ivan Ivanek: »Naj se Janša preseli v Jeruzalem. Naj gre, kamor mu paše. Bomo imeli vsaj mir v Sloveniji in ne bo več razdvajanja.« Ivaneku svetujem, da prebere kakšno kvalitetno zgodovino izraelskega naroda ali naj se loti branja Svetega pisma, da bo spoznal, kako Izraelci ljubijo mesto Jeruzalem. To mesto izvoljenega ljudstva je bilo naseljeno že v 4. stoletju pred Kristusom. Mesto je najbolj povzdignil kralj David, ki je zavzel trdnjavo Jebusejcev in nevtralni Jeruzalem napravil za glavno mesto. S prenosom skrinje zaveze je postal Jeruzalem tudi versko središče kraljestva. V Sloveniji zaradi takih nestrpnih izjav ne bo nikoli pravega miru. Janše s to odločitvijo nič ne razdvaja ampak je dialoško odprt za izraelski narod, ki nam lahko pomaga v duhovnem in materialnem smislu.

Popolnoma drugače razmišlja Robert Ivanuša: »Mene pa zanima, zakaj nista več kriva Madžarska in Orban za probleme, ki jih imajo komunisti v svojem podzemlju? Hvala Bogu, da imamo zdaj Izrael, drugače ne vem, kaj bi nabijali komunisti« (citirano iz Slovenskih novic).

Nesmrtna duša komunizma in levo usmerjenih politikov je laž in razredno sovraštvo. Načrtovano sovraštvo in nagnusni antisemitizem so uprizorili levo usmerjeni voditelji našega naroda na ploščadi pred stavbo Gospodarske zbornice Slovenije, kjer je potekal protest ob obisku izraelskega ministra Gideona Sara in ob odprtju izraelskega veleposlaništva na bližnji Dimičevi ulici. Razjarjena množica je zahtevala zaprtje izraelskega veleposlaništva in prekinitev gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Protestniki so zahtevali, da bi se Dimičeva ulica preimenovala v Palestinsko ulico (Bog se nas usmili!). Pred izraelskim veleposlaništvom so besno vzklikali: »Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori Nato pakt. Izrael bombardira, a Nato financira!« Poleg drugih nestrpnih napisov je bil najbolj prostaški: Fuck Izrael!

Protestnike, ki uprizarjajo take vzklike in packajo tako surove napise, bi poslal v Dachau, Auschwitz in druga koncentracijska taborišča, kjer je moralo zaradi zločinskega antisemitizma umreti več kot šest milijonov Izraelcev! Toliko trpljenja, toliko ponižanja in prelite krvi ter raznovrstnega mučenja ni prestal noben drug narod. Zgodovina izpričuje, kako so hoteli uničiti izvoljeni narod Izrael že Egipčani, Asirci, Babilonci, Rimljani. Leta 70 po Kristusu so Rimljani zavzeli mesto Jeruzalem in ga docela porušili. Še prej pa so na Oljski gori križali vse moške iz Jeruzalema, da je zmanjkalo oljčnih dreves za križanje nedolžnih ljudi.

Gibanje Svoboda je skupaj z Levico v DZ vložilo predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Janeza Janše, in sicer zaradi pozitivnega odnosa sedanje vlade do Izraela. Robert Golob je neprepričljivo pojasnjeval, da vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela. Predlog ustavne obtožbe so levi politiki vložili z namenom, da ustavno sodišče Janšo odpokliče s funkcije predsednika vlade. V ozadju takega dejanja je strahotna ljubosumnost in sebična nevoščljivost levo usmerjenih politikov, ki ne prenesejo Janševe bistroumne daljnovidnosti, ki bo prinesla Sloveniji blagoslov na političnem, gospodarskem in duhovnem področju.

Koordinatorica Levice Aste Vrečko je povsem neupravičeno očitala Janši, da sta on in njegova vlada izdala slovensko suverenost ob naši 35-letnici samostojne države. Ali je ona čisto pozabila, da so bili ravno Izraelci med prvimi, ki so nam priznali samostojnost države Slovenije, ker so se kot manjši narod dobro zavedali, kako so oni skoraj 2000 let čakali, da so dobili (l. 1947) državo Izrael, ki jo je tedanja Jugoslavija takoj odobravala!

Koliko bolj pozitivno je nastopil naš zunanji minister Tone Kajzer. Odprtje prvega rezidenčnega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji je označil za pomemben mejnik. Poudaril je, da bo stalna diplomatska prisotnost okrepila politični dialog ter odprla nove priložnosti za gospodarstvo, naložbe, znanost, tehnologijo in kulturo.

Gideon Sar in izraelska veleposlanica v Sloveniji Ruth Cohen Dar sta nagovorila izbrane ob odprtju veleposlaništva: »To veleposlaništvo je most med državama, ki nas bo povezoval. Želimo, da današnje odprtje pomeni začetek obdobja z več dialoga, več sodelovanja in predvsem več konkretnih rezultatov v dobro vseh ljudi.

Oba ministra sta podpisala sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa, ki bo veljal do leta 2030.

Izraelski zunanji minister Sar se je zahvalil našemu ministru Kajzerju, premierju Janezu Janši in vladi za gostoljubje in prijateljstvo. Odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani pa je označil za »zgodovinski dan«. Poudaril je, da je Izrael pomemben in stabilen trgovski partner, da je edina demokracija na Bližnjem vzhodu in edini pravi partner za Evropo. Ob sklepu je poudaril: »Branimo Evropo in njeno varnost. Izrael je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije!«

Sar je jasno dejal, da je za žrtve v Gazi na obeh straneh, izraelski in palestinski, odgovorno palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Sar ni pozabil pojasniti, da dvojna merila in demonizacija edine judovske države vodijo v antisemitizem. Porast antisemitizma pa je po njegovih besedah fenomen ne le v Sloveniji in v Evropi ampak po vsem svetu.

Predsednik Janez Janša, ki ima za seboj res veliko kilometrov političnega življenja in je povezan z našo državo že od njenega nastanka, je iskreno izjavil: »Škoda zaradi antisemitske politike Golobove koalicije je velika, ogromna.«

Kot narod in kot država bomo obstali, če bomo po zgledu izvoljenega ljudstva Izraela sprejeli deset zapovedi, ki jih je za celotno človeštvo od Boga sprejel njihov voditelj Mojzes.