Odličen uspeh letošnje izvedbe Škofjeloškega pasijona

Piše: C. R., STA

Letošnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona se je izkazala za zelo uspešno. Pritegnila je skoraj 30.000 obiskovalcev, kar je več od preteklih izvedb. Prav tako je bil dober finančni izid, ki je bil pozitiven tudi ob odštetem prispevku občine. Škofjeloški občinski svetniki so zaključno poročilo projekta obravnavali na seji minuli četrtek.

Uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2026 je predstavljala prvo uprizoritev po enajstletnem premoru in po vpisu Škofjeloškega pasijona na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva leta 2016. Zaradi tega je uprizoritev nosila posebno zgodovinsko, kulturno in duhovno odgovornost.

Škofjeloški pasijon 2026, ki so ga v poročilu označili za pasijon presežkov, je ponovno potrdil status največje gledališke predstave na prostem v Sloveniji ter enega najpomembnejših kulturno-duhovnih dogodkov v širši regiji. Predstave, ki so potekale v postnem in velikonočnem obdobju, so privabile 29.597 obiskovalcev, kar predstavlja pomembno rast glede na pretekle izvedbe. Leta 2015 so našteli 23.000 gledalcev.

V primerjavi s preteklimi uprizoritvami so dali poudarek predvsem digitalnim komunikacijskim kanalom in neposrednemu komuniciranju z nosilci organiziranih obiskov. Vse predstave, z izjemno generalke in šolske predstave, so bile razprodane.

Projekt je povezal državo, lokalne skupnosti, gospodarstvo, nevladne organizacije in posameznike. Združil je več kot 1400 aktivnih sodelujočih ter več tisoč posredno vključenih posameznikov. Dogodek je imel izrazit multiplikativni učinek na lokalno gospodarstvo, turizem in prepoznavnost Škofje Loke.

“Škofjeloški pasijon 2026 je tako ponovno dokazal, da je mogoče s skupnim delom, predanostjo in dobrim načrtovanjem uspešno izvesti enega največjih in organizacijsko najzahtevnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji,” izhaja iz poročila o projektu, ki ga je vodil Jakob Vrhovec.

Prvi financer Škofjeloškega pasijona je bila Občina Škofja Loka, ki je zagotovila 95.000 evrov, ministrstvo za kulturo je projekt podprlo s 60.000 evrov, 10.000 evrov pa je bil prispevek Nacionalne komisije RS za Unesco, izjemnega pomena so bili tudi prispevki podjetij.

Škofjeloški pasijon 2026 je dosegel pomemben zgodovinski mejnik. Prvič po ponovni oživitvi uprizoritev je projekt ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini skoraj 124.000 evrov, kar pomeni presežek tudi po odštetem prispevku občine. Leta 2015 bi brez prispevka občine projekt zabeležil 140.000 evrov minusa.

Kot je poudarjeno v poročilu, je finančni rezultat Škofjeloškega pasijona 2026 dokaz, da je mogoče tudi obsežen kulturni projekt nacionalnega pomena voditi odgovorno, učinkovito in trajnostno. Ustvarjeni presežek pa predstavlja pomembno osnovo za nadaljnji razvoj projekta, krepitev organizacijskih kapacitet ter pripravo prihodnjih uprizoritev.

Kljub uspešni izvedbi so se med pripravami in izvedbo pokazali nekateri izzivi. Eden večjih je bilo zagotavljanje zadostnega števila konjenikov, saj se število konj in aktivnih jahačev zmanjšuje. Kot pomemben izziv se je pokazala tudi potreba po izdelavi novih kostumov za rimske vojake.

Škofjeloški župan Tine Radinja, ki je zahvalil vsem sodelujočim pri uprizoritvi, je dejal, da tudi najuspešnejši projekti odpirajo dileme. Vodja projekta je opozarjal na po njegovem mnenju neustrezno obliko organizacije v obliki zavoda. Strokovni odbor pa je odprl dilemo, na koliko let naj bi Škofjeloški pasijon uprizarjali. Župan verjame, da bodo te in ostale dileme, ki so se pojavile, pred prihodnjo uprizoritvijo uspešno premagali.