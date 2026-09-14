(GLOSA) Podpisal sem peticijo, ki jo je sprožil Miha Brejc – sledilo je tole …

Piše: Gašper Blažič

Se vam ne zdi, da so naši priljubljeni junaki, ki so doslej rogovilili predvsem v risankah in stripih, nenadoma spet postali resnični?

Saj veste, kaj mislim – Miki Miška in Jaka Racman sta že pred leti pokazala, da sta velika prijatelja Slovenije. No, prijatelja vsaj tistih slovenskih biznismenov, ki so svoje pralne stroje uporabili za čiščenje umazanih bankovcev iz Irana.

Potem pa je bila nekaj časa tišina in zdelo se je, da sta se oba junaka spet umaknila iz realnega življenja v legendarni Mikijev zabavnik, ki smo ga mulci zelo radi brali v 80. letih, a takrat smo tudi slovensko izdajo dobivali z Makedonske ceste v Beogradu.

A glej ga zlomka, v teh dneh so ti risani junaki spet pridirkali nazaj v našo realnost. Našli smo jih namreč kot podpisnike peticije za odstop predsednika državnega zbora – tiste peticije, ki jo je bojda sprožil Miha Brejc, čeprav sem skoraj prepričan, da so ukaz zanjo dali strički, ki našim očem sicer niso vidni. Menda so v manj kot 48 urah zbrali več podpisov, kot je znašalo število glasov stranke Resni.ca na zadnjih volitvah. Potem pa so zadevo ustavili, ker so menda zlobni janšisti prek svojih prijateljev iz Indije in Izraela vdrli v sistem in povzročili zmedo.

No, ampak nekaj so pa Miha in njegovi le dosegli: menda so se med nasprotnike našega Zorana S. vpisali Vladimir Putin, Donald Trump pa tudi nekateri, ki so vstali od mrtvih – Lenin, Stalin, Tito in bojda celo talentirani kurji tat Miha Marinko. Ali je med njimi tudi nekdanji urednik Ljudske pravice tovariš Pavle, ne vem, ker nato nisem mogel več do seznama.

Sam sem hotel pustiti svoj podpis pod kodnim imenom Čang Kaj Šek, ker se sliši precej po celjsko. Potem sem hotel biti Nosonja, štirinožni junak iz stripov Alan Ford. Ni mi uspelo, ker so vmes zbiranje podpisov ustavili.

A vsaj novinarji RTVS so vse te podpisnike vzeli skrajno resno. To je pa res dosežek za knjigo rekordov.