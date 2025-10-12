Poročil se je Jan Plestenjak. Za ženo je vzel Mariborčanko!

Piše: e-maribor

Priljubljeni pevec in osvajalec ženskih src Jan Plestenjak in nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič sta se stran od zvezniškega blišča in od oči javnosti poročila.

Kot so novico prvo objavili na Slovenskih novicah, sta se poročila Jan Plestenjak in Tadeja Majerič, zdaj Tadeja Plestenjak. Po informacijah portala je bilo poročno slavje v Škofji Loki, kjer je Jan preživel svoje otroštvo. Poročni obred je potekal v ožjem krogu in je zanj vedelo le malo ljudi, priprave pa so potekale stran od radovednih oči javnosti.

Kdo je Tadeja Majerič? Gre za nekdanjo slovensko teniško igralko, leta 1990 rojeno Štajerko iz Maribora. V profesionalnem smislu je bilo zanjo prelomno leto 2013. Osvojila je dva turnirja serije ITF, sploh prvič zaigrala v kvalifikacijah turnirja za Grand Slam, najvišje doslej pa je tudi na lestvici WTA. Prvič je takrat nastopila na turnirju serije Premier 5 v Dohi.

Očitno so Mariborčanke zelo aktualne pri znanih glasbenikih. Tudi Sašo Avsenik je za svojo ženo namreč vzel vzel Mariborčanko.

Janu Plestenjaku in njegovi izvoljenki Tadeji želimo še veliko lepih skupnih trenutkov.