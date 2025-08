Obrisi nove dobe filmov o agentu 007 postajajo bolj jasni – izbrali so scenarista za naslednji film

Piše: C. R.

Podjetje Amazon je so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP februarja pridobilo ustvarjalne pravice nad filmsko franšizo o Bondu ter se hitro lotilo ponovne produkcije filmov o agentu 007. Zadnji film iz franšize z naslovom Ni čas za smrt je sicer iz leta 2021.

Knight je najbolj poznan kot avtor britanske televizijske serije o uličnih tolpah v Birminghamu v začetku 20. Po z bafto nagrajeni seriji, ki je po zaslugi Netflixove distribucije postala globalen fenomen, trenutno snemajo film. Serija je pomembno prispevala k uspehu kariere glavnega igralca Cilliana Murphyja, pa tudi drugih zvezdniških igralcev, kot so Tom Hardy, Anya Taylor-Joy in Kingsley Ben-Adir.

Knight je tudi soavtor priljubljenega televizijskega kviza Who Wants to Be a Millionaire in avtor štirih romanov. Scenarist, producent in režiser iz Birminghama je sodeloval tudi pri televizijskih serijah Taboo, See, This Town in All the Light We Cannot See.

Filmi o Jamesu Bondu, ki temeljijo na romanih Iana Fleminga, so od premiere prvega leta 1962 skupaj v blagajne kinematografov po svetu prinesli več kot sedem milijard ameriških dolarjev.

Naslov in datum premiere 26. filma o agentu 007 zaenkrat nista znana. Prav tako klub številnim ugibanjem in špekulacijam med oboževalci še ni znano, kdo bo v vlogi slavnega agenta nasledil Daniela Craiga. Med igralci, o katerih se največ govori, da bi lahko prevzeli vlogo Bonda, so Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi in Ben-Adir.