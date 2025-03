Nov dan, nova laž!

Piše: Moja Dolenjska

Ponoči bomo premaknili urne kazalce. Vsi jih bodo premaknili ob 2. uri, le slovenska vlada je sporočila, da jih bo premaknila ob 3. uri.

Objava vlade na družbenih omrežjih izredno odmeva. Negativno in v posmeh. Ali sploh kaj pravilno ugotovijo ali pa namerno lažejo tudi glede premika urnega kazalca?

Glede na to, da obvestila niso popravili niti po treh urah, si lahko mislimo marsikaj.

Ampak, urni kazalci se premaknejo ob 2. uri (na 3.) in ne ob 3. (na 4.), kot nam to želijo sporočiti Golobovi.

In sploh ne premikamo ure, kot je napisano v naslovu vladnega sporočila, temveč urne kazalce. Da ne bi kdo ure premaknil iz kuhinje v kopalnico, na primer. Ali še slabše, iz dnevne sobe k sosedom!

To pa ni edino. Včeraj so hrvaški Rovinj promovirali kot kraj v Sloveniji. Ob nedavni tragični nesreči v Makedoniji je Robert Golob izrekal sožalje makedonskemu predsedniku vlade, ki to že eno leto ni več.