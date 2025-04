Niki Kovač spet grozili, tokrat menda s posilstvom. Spet krivi “janšisti”?

Piše: Moja Dolenjska

Znani politični aktivistki levice Niki Kovač neznanci domnevno grozijo, da jo bodo posilili. Vsaj tako trdi sama.

“Spet sem prejela grožnje s posilstvom. Pred časom mi je nekdo pod objavo grozil s posilstvom. In zdaj se je to ponovilo, isti uporabnik, isto sporočilo. Očitno je, da so te anonimne grožnje namenjene utišanju mene in Inštituta 8. marec,” je zapisala na Instagramu.

Kdo bi je hotel posiliti, ni razkrila, je pa navedla, da točno ve, kdo stoji za tem.

Kovačeva, ki vodi tudi Inštitut 8. marec, je sicer znana po tem, da za vse neprijetnosti, ki se ji zgodijo, okrivi vodilno opozicijsko stranko SDS. Tudi sicer se njen inštitut, ki se predstavlja kot civilna iniciativa, v zadnjem času vse pogosteje ukvarja s to stranko. Samo v mesecu dni so na uradnem profilu inštituta SDS namenili nič koliko objav.