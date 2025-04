Neverjetno zanimanje za Thompsonov koncert na Hrvaškem

Piše: Moja Dolenjska

Koncert hrvaškega zvezdnika Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem Hipodromu, ki bo 5. julija, je bil minuli konec tedna razprodan v 24 urah. V tem času so prodali skoraj 282.000 vstopnic, s čimer je Thompson postavil svetovni rekord za posamični koncert s plačljivimi vstopnicami.

Vstopnico za koncert Thompsona na zagrebškem Hipodromu je s petka na soboto kupilo 281.774 ljudi, kar je nov svetovni rekord za solistični koncert s plačljivimi vstopnicami. Skoraj polovica vstopnic je pošla v prvih šestih urah.

Pevec, sicer eden od borcev domovinske vojne na Hrvaškem, čemur je namenjenih tudi veliko njegovih pesmi, je bil nad prodajo presenečen: “Ne, nismo pričakovali tega. To je res svetovni rekord za komercialne koncerte, torej takšne, kjer se vstopnice kupujejo. Tega doslej ni dosegel še nihče,” je dejal Thompsonov menedžer Zdravko Barišić.

Dosedanji nosilec rekorda po številu prodanih vstopnic za posamični koncert je bil italijanski glasbenik Vasco Rossi, ki je leta 2017 za svoj nastop v Modeni prodal 225.173 vstopnic.

Organizatorji Thomsonovega koncerta so se zaradi neverjetnega zanimanja odločili za prodajo dodatnih vtopnic. Ponudili bodo dodatnih 100.000 vstopnic. Če jih bodo prodali, si bo koncert ogledalo 400.000 ljudi.

Thompsonu so sicer v zadnjih letih nekateri očitali simpatiziranje z ustaštvom, saj se ena od njegovih pesmi (Čavoglave) začenja z vzklikom “Za dom spremni”, ki so ga uporabljali hrvaški ustaši. A omenjeni vzklik so uporabljali tudi med domovinsko vojno v času osamosvajanja Hrvaške od SFRJ, o kateri govori tudi pesem Čavoglave. Thompson se je tudi sicer do zdaj že večkrat jasno distanciral od ustaštva. Njegove pesmi v velikem delu govorijo o hrvaški osamosvojitveni vojni, domovini in veri.