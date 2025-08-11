Nepričakovano slovo glavne zvezde televizijskega “šverckomerca”, Slovenci smo jo oboževali

Piše: C. R.

Mediji poročajo, da je umrla znana hrvaška igralka Nina Erak. V zadnjih letih smo jo dobro spoznali tudi Slovenci, saj je na malih zaslonih upodobila šefico družinskega kartela, ki se je ukvarjaj s tihotapljenjem čez mejo.

Rodila se je leta 1959 in po diplomi na akademiji postala članica satiričnega gledališča Kerempuh. 28 let je bila poročena z osem let mlajšim igralskim kolegom Borisom Svrtanom, s katerim sta se razveselila tudi rojstva hčere Petre. Ločila sta se leta 2017.

Ne glede na svoje gledališke vloge pa si jo bomo Slovenci zapomnili v televizijski vlogi Zorke Skorupović – zares nenavaden priimek – v seriji “Na granici”, ki smo jo poimenovali “Šverc Komerc”. Ovdovela Zorka je bila v svoji Lokvici vse: mati, babica, gospodarska ministrica, delilka denarja, itd. Šele v zadnjem delu druge sezone se je končno vdala snubljenju svojega starega znanca iz Ljubanovega in se z njim usedla na motor in odpotovala v daljne kraje.

In žal se ne bo vrnila.