“Lahko si mislite, da Tina Gaber na jahto ni prišla kuhat in pospravljat”

Piše: Moja Dolenjska

Znani podjetnik in davčni strokovnjak Rok Snežič je sinoči nastopil v oddaji Ura resnice Bojana Požarja na Info360, pri tem pa spregovoril tudi o svojem odnosu s partnerko predsednika vlade Tino Gaber ter o domnevnih posnetkih, ki naj bi nastali na njegovi jahti in na katerih naj bi bila Gabrova.

Povedal je, da je bila Gabrova res gostja na njegovi jahti. Na vprašanje, kakšen odnos je imel z njo, je odgovoril, da sta bila boljša prijatelja, “ampak da ne bo gospod premier še bolj jezen, ne smem kaj preveč govoriti”. Na vztrajanje novinarja Bojana Požarja, da ima možnost, da zdaj kaj več pove o tem, kakšen odnos je imel z Gabrovo, pa je nato dejal. “Saj si lahko vsak misli, da če je prišla, da ni prišla kuhat in pospravljat na jahto.”

Med njenim bivanjem na jahti naj bi nastali tudi posnetki, ki bi po namigovanju nekaterih Gabrovo lahko prikazovali v kočljivih položajih in za katere se je pred časom namigovalo, da bodo objavljeni na platformi Onlyfans. Snežič je povedal, da so dogajanje na jahti res snemale varnostne kamere, a so mu, še preden je jahto prodal, vdrli v računalnik jahte, in pobrali tudi posnetke. Kaj je bilo na njih, ne ve, saj jih ni nikoli gledal. “Slišal pa sem, da so se posnetki pojavili na Onlyfans,” je dejal.

Na vprašanje, kaj bi lahko bilo na posnetkih, je odgovoril: “Lahko je bilo marsikaj, ampak o tem z javnostjo ne bom razglabljal.”

Na vprašanje, kakšen ima danes odnos z Gabrovo, je odgovoril, da stika z njo nima, med drugim tudi zato, ker ga je morala na zahtevo Goloba na telefonu blokirati.