Holywood žaluje! Umrl zelo znan filmski zvezdnik, videli smo ga v vlogi še bolj znanega zlobneža

Piše: G. B.

Kdor pozna filme iz tetralogije Superman v osemdesetih letih, je vsaj v prvih dveh lahko opazil bitje, ki je grozilo Zemlji. Zlobni prebivalec planeta Kripton, ki so ga izgnali v fantomsko cono, je zaradi jedrske eksplozije v vesolju pobegnil s pajdašema, na Zemlji je imel prav tako moč kot Superman.

Da, to je bil general Zod, s katerim je stik navezal drugi negativec, namreč Lex Luthor. Superman, ki ga je upodobil Christopher Reeve, ga je ugnal šele z zvijačo.

Tako Reeve kot Gene Hackman, ki je upodobil zloglasnega Lexa, sta že med pokojnimi, generala Zoda pa je upodobil Terence Stamp, ki je danes umrl v starosti 87 let. Sicer britanski igralec je bil prav rojen za vloge zlobnežev. Bil pa je tudi med kandidati za vlogo agenta 007, potem ko je Sean Connery prenehal z aktivnim igranjem v tej franšizi.

Manj znano pa je, da je bil Stamp prvič v zakonskem jarmu šele pri 64 letih, to je bilo leta 2002. Z ženo, ki je bila kar 35 let mlajša, sta skupaj zdržala šest let.