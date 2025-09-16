Holywood žaluje, ugasnilo življenje znane osebe

Piše: C. R.

V 90. letu starosti je davi na svojem domu v Sundanceu v gorah Utaha umrl ameriški filmski igralec Robert Redford, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot je po navedbah New York Timesa povedala Cindi Berger, izvršna direktorica oglaševalske agencije Rogers & Cowan PMK, je igralec umrl v spanju. Natančnega vzroka smrti ni navedla.

Kot je Berger še sporočila v izjavi, je Redford umrl “v kraju, ki ga je ljubil, obkrožen z ljudmi, ki jih je ljubil”. “Zelo ga bomo pogrešali. Družina prosi za zasebnost,” je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še dodala v izjavi.

Na smrt igralske legende se je že odzval predsednik ZDA Donald Trump, ki je povedal, da vrsto let ni bilo nikogar boljšega od Roberta Redforda. Kot je še povedal novinarjem, ko je zapuščal Belo hišo, da je bilo določeno obdobje, ko je bil Redford najbolj seksi. “Mislim, da je bil odličen,” je še dodal Trump po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Redford se je v minulem stoletju kot plavolasi lepotec modrih oči proslavil kot eden najbolj priljubljenih igralcev svoje generacije. Večkrat se je podpisal tudi kot režiser, za režijo filma Navadni ljudje je leta 1981 prejel oskarja.

Igralec s polnim imenom Charles Robert Redford mlajši se je rodil 18. avgusta 1936 v Santa Monici v Kaliforniji staršem britanskega in irskega porekla.