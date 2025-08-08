Golob vabi k dopustu v Sloveniji, sam pa je na skrivaj odletel v Grčijo

Piše: Moja Dolenjska

“Poletje je pravi čas, da se znova povežemo z lepotami Slovenije. Preverite, katere kraje sam najraje obiščem. Od Trente do Bleda, Otočca, Maribora, Ljubljane in še več. Morda med njimi najdete navdih za svoj naslednji izlet.”

Takole je včeraj na svojem Facebook profilu zapisal predsednik vlade Robert Golob, ob tem pa prilepil kolaž fotografij najbolj znanih slovenskih turističnih krajev in ga pospremil z oznako “Predsednikov vodič po Sloveniji”.

A skoraj istočasno je Golob skoraj naskrivaj z letalom poletel v Grčijo. Na letalu za grški otok Krf ga je skupaj s Tino Gaber fotografiral eden od hrvaških potnikov in fotografijo objavil na X, ob tem pa zapisal: “Slovenski premier na letu Treviso–Krf. Upam, da ga bo kdo od Slovencev vprašal, koliko časa se je vozil v gneči od Ljubljane do Postojne.”